El candidato a intendente de Berazategui en las últimas elecciones habló sobre las decisiones del Gobernador y el manejo de la pandemia: “la falta de gestión es evidente, y solo encuentran el camino en las prohibiciones. Kicillof es un dirigente sin diálogo, fiel ejemplo del kirchnerismo”.

Julián Amendolaggine mostró sus diferencias con la gestión bonaerense y local, señalando que se trata de “un ejemplo claro es como vienen manejando la política educativa. Pasaron un año sin clases presenciales y es evidente que no quieren hacerse cargo de la situación, incluso tratan de prohibir las clases en la Ciudad”, añadió, destacando también que “en ningún momento los docentes fueron el problema, sino que siempre fueron parte de la solución”.

“Hay chicos que tienen la posibilidad de tener acceso a internet, un celular o una compu, y sobre todo la contención de su familia. Pero hay muchos otros, en una situación muy vulnerable, que lamentablemente no cuentan con esa oportunidad. Cerrando las escuelas acentuamos la desigualdad social”, señaló sobre la discusión educativa.

Por otro lado, describió parte de los serios problemas que tiene la gestión municipal, a cargo de Juan José Mussi: “La seguridad hay que trabajarla también desde lo local. Acá el municipio no instala cámaras, no renueva las que tiene en funcionamiento, no tiene una plataforma para que los vecinos puedan comunicarse con el centro de monitoreo. Son políticas que tienen que llevarse a cabo para que vivamos más seguros”.

Finalmente, consultado por la cuestión medioambiental, un problema que acarrea hace varios años la gestión local, dijo: “el municipio de Berazategui no valora el patrimonio ambiental y los recursos naturales que tenemos en el partido. El oficialismo quiere tratar una ordenanza para cambiar la zonificación de Ranelagh, para que pierda su condición de ciudad jardín y hacer edificios en esa localidad. Es terrible. Tiene que haber un progreso, pero sin destruir nuestro patrimonio”.

“Lo único que crece del otro lado de la autopista son los countries encima de los humedales. No tenemos un desarrollo de la costa. La costa es de todos y voy a trabajar para abrir Berazategui al río, para todos los vecinos, como lo hicieron otros municipios” concluyó.