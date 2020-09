En una nueva sesión ordinaria virtual, oficialistas y opositores trataron variados proyectos entre los que se destacan el Programa de Contención Fiscal y el Plan Municipal de Gestión Menstrual. Y a través de una minuta de comunicación, que no fue acompañada por el oficialismo, se aprobó convocar a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante al secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano del municipio, Gaspar De Stéfano.

A diferencia de las sesiones anteriores, el cuerpo legislativo no tuvo grandes debates que marcaran las fuertes diferencias. Abierta la sección de minutas de comunicación, el primero en tomar la palabra fue el edil Facundo Maisú, quien reclamó la reparación de luminarias y fundamentalmente solicitó por más seguridad en la zona ribereña quilmeña: “Nos preocupa mucho la inseguridad. En la Ribera se está desbordando todos los fines de semana”.

A su turno, el concejal Ignacio Chiodo propuso avanzar con la apertura de bares y restaurantes bajo estricto protocolo sanitario, por lo que el HCD requirió al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para la apertura según protocolo lo disponga (ver deBuenaFuente) . Propuesta que no fue acompañada por el oficialismo ya que según palabras de la jefa de bloque del Frente de Todos, Eva Stolzing, el Ejecutivo trabaja con gastronómicos de la ciudad para avanzar en la apertura de los locales comerciales.

Tras reclamar el bacheo en las intersecciones: Sarratea y Joaquín V González; Laprida y Martín Rodríguez; Beruti y Madame Curí; la legisladora Daniela Conversano solicitó que se convoque a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante al secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano

del municipio, Gaspar De Stéfano, para que explique en qué registro estadístico se basa para que haga las declaraciones sobre la “baja” de delitos de “entradera” o de “motochorros”, y que se presente en la Comisión para que brinde el informe pertinente.

Por último, la concejal Gabriela Fernández solicitó que se agilice la publicación de los decretos del departamento ejecutivo, y que se respete el orden temporal que fueron realizadas.

Por su parte, el cuerpo legislativo creó el “Plan Municipal de Gestión Menstrual”, por el cual se garantizar el acceso de las personas menstruantes a la gestión menstrual en condiciones dignas de

higiene y salud en todo Quilmes.

Finalmente, quedó constituido un “Programa de Contención Fiscal”, de carácter excepcional, que tendrá por objeto la implementación inmediata de las medidas tributarias de alivio sobre la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene en todo el partido de Quilmes.

De esta manera, el Concejo Deliberante quilmeño avanzó mediante zoom en una nueva sesión legislativa en época de pandemia.