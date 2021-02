No es cualquier barrio privado de Hudson, no de la zona sur. Greenville Polo Resort es un interesante polo urbanístico donde sus propietarios pueden desarrollar diversas actividades deportivas. Propiedades que se encuentran rodeadas de un interesante espejo de agua. Se trata de un lujoso barrio que hospeda a importantes políticos y empresarios del país.

Pero no todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Entre tanto lujo, también hay deudores que comienzan a ser señalados por la comunidad del Greenville Polo Resort. Uno de ellos es el ex intendente de Almirante Brown, ex diputado nacional y actual Embajador en Ecuador, Rubén Darío Giustozzi. Aseguran que no sería el único personaje famoso de la lista.

Según el informe de expensas emitido por el barrio cerrado, Giustozzi debe en expensas una suma de cercana a los 200 mil pesos.

Después de Abril, GreenVille es uno de los barrios cerrados más opulentos de la zona sur.