Los referentes discutieron sobre la marcha de la economía y las medidas adoptadas por el gobierno nacional y el parlamento, respectivamente. A la reunión se dió cita el diputado nacional, Leopoldo Moreau, quien luego de formalizar su incorporación a 'Igualar', expresó: "Debemos poner en valor aquellas iniciativas que tuvieron origen en el Congreso Nacional que contribuyeron a aliviar las cargas sobre los ingresos de los argentinos. Las leyes que imponen la contribución sobre las grandes fortunas, la de zonas frías o la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, fueron algunas de las iniciativas legislativas que mostraron como la agenda del Frente de Todos está en favor las grandes mayorías".En lo que respecta al posicionamiento de 'Igualar' dentro del frente político, Moreu contudente: "Vamos a trabajar fuertemente por la unidad del Frente de Todos, bajo la conducción política y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner".A su turno, la referente nacional de Igualar Carmela Moreau, destacó el crecimiento que el partido político tuvo en el último tiempo: "Ya fuimos autorizados por la Justicia Electoral en varias provincias, y en muchas otras tenemos avanzada la formación jurídica del partido. La constitución y consolidación del Igualar en la provincia de Buenos Aires ya es una realidad. Sin embargo, ello implica una inmensa responsabilidad, que es articular una estrategia que contribuya, por un lado, a jerarquizar la propuesta del Frente de Todos proyectando políticas públicas que puedan representar a las mayorías populares, y por el otro, a fortalecer y apuntalar un partido organizado como un espacio plural, progresista y democrático".Por último, la referente nacional del sector, Carmela Moreau, señaló que "el sistema de partidos debe repensar estrategias para propiciar la apertura de nuevos canales de representación popular y contener a quienes se comprometan con sus causas. Quienes con sentido crítico no aceptamos que persista la deuda social de nuestra democracia no podemos permanecer inertes frente a la apatía y el escepticismo promovidos y amplificados por quienes detentan el poder real y construyen sentido". Así, la dirigente concluyó: "convocamos a las compañeras y los compañeros de todo el territorio bonaerense a sumarse a una propuesta que se propuso erigirse como una nueva voz de representación dentro del Frente de Todos e instale una nueva forma de hacer política".