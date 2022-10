La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó la conferencia internacional “Construir Esperanza: desafíos de la política para superar la insatisfacción democrática”, que se realizó en el Teatro Municipal, y que contó con la participación de la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y directora de IDEAL de Ecuador, Gabriela Rivadeneira; la senadora y secretaria general de Morena (México), Citlalli Hernández, y el alcalde de Valparaíso (Chile), Jorge Sharp. Previamente, la Jefa Comunal y su par de Valparaíso firmaron un Memorando de Entendimiento y Cooperación entre ambos gobiernos locales.

“Sin dudas estos espacios son los que nos permiten poder aunarnos, hermanarnos como patria grande. Saber que los desafíos son los mismos, distintos procesos en distintos momentos, pero iguales. Hay que hacer valer la fuerza de nuestro pueblo, las ideas, saber escuchar, la militancia. Es bueno, sano y fortalece a la democracia que nosotros como militantes no nos quedemos de brazos cruzados ni callados, ni solamente haciendo diagnósticos cuando nuestros gobiernos no terminan representándonos. Porque si hay una insatisfacción democrática enorme, comienza cuando los militantes de nuestros representados no pueden verse reflejados en las definiciones políticas”, aseguró Mayra.

En la misma línea, la Jefa comunal continuó: “Nosotros y nosotras no estamos para ser espectadores o especuladores de la política, sino para hacer lo que hacemos todos los días, que es organizar para transformar, y que sea verdaderamente la política la verdadera herramienta de transformación. Y nuestra voz tiene que ver con eso, lo tenemos que hacer y decir. Siendo responsables y sabiendo que lo que hacemos es constructivo, porque el mayor daño que puede tener nuestro país es que el hartazgo y la insatisfacción de nuestra gente. Queremos y necesitamos un Gobierno Nacional mejor, y planteado desde este lugar es sano. Sigamos haciéndolo compañeros y compañeras”.

Por su parte, Rivadeneira sostuvo: “Cada país está trabajando y sacando adelante a sus pueblos, pero también hay una necesidad de integración regional. Estoy absolutamente convencida que solamente hablando de política con la gente en el barrio, en el mercado, en las plazas, en las familias, es entonces como podemos generar mejores condiciones para que la democracia se fortalezca. Eso depende de un conjunto de factores pero sobre todo de una organización y una movilización política efectiva, así que a eso debemos apostar. A una nueva forma de comunicar, de la estética, de las acciones pero sobre todo del empoderamiento ciudadano”.

Por otro lado, Hernández manifestó: “El reto es hacer popular la política. Que la ciudadanía entienda la parte noble de la política, que se reivindique el concepto de transformación como una herramienta para cambiar la vida de la gente y alcanzar la felicidad. Hay que acercar a la ciudadanía y combatir ese desencanto que existe a nivel global y regional, para que quien tome riendas de las decisiones sea el pueblo en su máxima expresión, no solo un puñado de personas”.

A su vez, la secretaria general de Morena resaltó: “Quiero felicitar a Mayra por lo que está haciendo, no es sencillo gobernar y transformar cuando hay mucho abandono. Luego le tocó la pandemia, ha enfrentado retos con mucha altura y compromiso. Un gobierno se fortalece cuando participa la ciudadanía, cuando exige pero también cuando acompaña. Entonces mi reconocimiento a Mayra por el trabajo realizado”.

Mientras que Sharp comentó: “Mayra es una tremenda líder en el municipalismo argentino y latinoamericano. Vinimos a escuchar y aprender de lo que se está haciendo acá en Quilmes. Que de esta conversación surjan nuevas formas de entendimiento, articulaciones no solamente a nivel de los gobiernos, sino también a nivel de los pueblos. Se requiere con urgencia tomar una diplomacia de los pueblos, porque tenemos al final en Quilmes, en Valparaíso, en México y en Ecuador, problemas similares y desafíos comunes. Nosotros no gobernamos para cambiar para la gente, lo hacemos con la gente y junto a ellas. Coparticipando y habilitando el protagonismo popular en la toma de decisiones de nuestras ciudades”.

En tanto que, el director general de Relaciones Institucionales local, Fernando Collizzolli, quien fue el moderador de la jornada, subrayó: “Es realmente un orgullo poder estar haciendo esta conferencia que hemos denominado ‘Construir Esperanza', pensando y retomando la invitación que nos hizo la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la última asamblea de la EUROLAT en abril de este año donde por un lado, planteaba un diagnóstico, y por el otro nos hacía una invitación a pensar colectivamente que país y qué localidad queremos construir de cara al futuro”.

En la misma línea, el funcionario agregó: “Es un honor tener este panel con compañeros y compañeras de una generación que viene a proponer el futuro, y con ellos queremos pensar desde dónde y de qué manera lo hacemos colectivamente. Lo hacemos desde Quilmes porque siempre decimos que la patria grande se construye desde cada patria chica, y que no hay mejor manera de trabajar por el territorio que hacerlo de manera colectiva”.

En un contexto global complejo, muchas de las principales transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro tiempo están siendo llevadas adelante por un conjunto de intendentes/as y alcaldes/as de la región que impulsan políticas públicas dirigidas a promover la justicia social, la soberanía política y la independencia económica de sus territorios.

En ese sentido, este encuentro forma parte de la agenda de internacionalización desarrollada por la Dirección de Relaciones Internacionales municipal, área que promueve iniciativas de cooperación y vinculación institucional con gobiernos locales de la región y el mundo, además de coordinar la presentación a fondos de financiamiento y trabajar junto a las colectividades migrantes del distrito.

