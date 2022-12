En el marco de un nuevo aniversario del asesinato de Martín Castellucci a manos de “Patovicas” en la puerta del emblemático boliche La Casona de Lanús, se realizó en la Sala de Profesores del Edifico José Hernández de la Universidad Nacional de Lanús, la presentación de la adhesión al Proyecto de Ley Nacional que crea la Agencia Nacional de Nocturnidad, la misma fue presentada públicamente hace pocos días en el Auditorio Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Encuentro que estuvo encabezado por el Presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci; Oscar Castellucci; el concejal ad honoren de Lanús para Lanús en el Frente de Todos y Director Nacional de Formulación y Gestión de Programas de Desarrollo Comunitario, Agustín Balladares, que tuvo activa participación en la conformación del proyecto y sus pares, Jesica Flores Barrios, Gabriel Sandoval y Víctor De Gennaro. Y diferentes organizaciones sociales de chicos lanusenses.

La Agencia Nacional de Nocturnidad (ANN) funcionará como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado.

El Proyecto de Ley Nacional, al que la legislatura lanusense aspira a adherir, lleva las firmas los diputados Eduardo Toniolli, Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, Rosana Bertone, Juan Carlos Alderete, Carolina Yutrovic, Jimena López, Lisandro Bormioli; Lía Caliva, Juan Manuel Pedrini y Ricardo Herrera y tuvo activa participación en la confección de la misma, el concejal ad honoren de Lanús para Lanús en el Frente de Todos y Director Nacional de Formulación y Gestión de Programas de Desarrollo Comunitario, Agustín Balladares. Participaron diferentes chicos y chicas integrantes de organizaciones juveniles, actores que hacen al entramado social lanusense, entre ellos dirigentes de sociedades intermedias, profesiones de diferentes ámbitos, ex funcionarios municipales, ex concejales y ex legisladores.

Cabe señalar que el Proyecto estipula que la Agencia Nacional de Nocturnidad (ANN) fijará su domicilio en la Capital de la República y podrá constituir delegaciones en el interior del país que dependerán en forma directa de la misma y tendrá como objeto y a su cargo el fomento, regulación, coordinación y ejecución general de las políticas públicas integrales en materia de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general nocturnos, en vistas a su desarrollo en ámbitos seguros y libres de violencias, quedando excluidas las actividades deportivas.

La conducción de la Agencia Nacional estará a cargo de una Dirección Ejecutiva, con rango y jerarquía de Secretaría, y una Subdirección Ejecutiva, con rango y jerarquía de Subsecretaría, ambas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

El Proyecto prevé en el ámbito de la ANN la creación del Observatorio Nacional de Nocturnidad, que tendrá como misión producir y analizar información referida a la situación de las problemáticas de la

nocturnidad, fijar los parámetros para evaluar la efectividad de las políticas públicas diseñadas, y brindar información relevante para la modificación y mejoramiento de las mismas.

La ANN será asistida por un Comité de Políticas, que tendrá como función proponer lineamientos de coordinación y armonización federal en materia de Nocturnidad respetando las autonomías provinciales, y estará integrado, con carácter ad honorem, por representantes con rango no inferior a Secretaría, de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Salud; Ministerio de Educación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Cultura; Ministerio

de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Instituto Nacional de la

Juventud (INJUVE), la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El Comité de Políticas se encuentra facultado para invitar a participar a Ministerios Nacionales y Provinciales u organismos de los distintos niveles del Estado que estime conveniente.