Trapitos ingresaron a comprar varias cervezas que se iban a llevar en dos tandas, se llevan la primer parte todo ok. Mas tarde regresan y aprovechan q no estaba el empleado en el mostrador y uno manoteó la notebook y se fue. Varios vecinos de Queilmes Centro lo vieron salir de manera sospechosa y escondiendo algo. instantes después dan cuenta que falta la computadora y empiezan a averiguar qué pasó. Cuestión que lograron identificar al que se la robó y coincidía con uno de los que compró cerveza. Lo encontraron con otra ropa en la estación, pero ya no tenía la compu. Lo llevaron a la comisaría primera y lo largaron a las pocas horas x falta de pruebas (x miedo nadie quiso testificar).