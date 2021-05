Junto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, el gobernador Axel Kicillof entregó móviles policiales para reponer la flota local. Se trata de 20 vehículos tipo Pick cero kilómetro, por las que se busca dar batalla a la delincuencia que viene azotando al partido de Berazategui en cada rincón y desde hace tiempo.

“Festejo esto. Es la segunda vez en corto tiempo que venimos con una veintena de nuevos vehículos, impresionantes, blindados, con toda la tecnología. Se ha pedido mucho a la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no puede responder sin las herramientas que no se le han brindado en años anteriores. No estamos trayendo la solución a los problemas, pero sí un instrumento fundamental para que se pueda hacer, ya que los problemas estructurales requieren soluciones de fondo”, aseguró Kicillof.

Con respecto a esta iniciativa para fortalecer la seguridad en territorio bonaerense, el gobernador afirmó: “Aún en medio de una pandemia tenemos todos estos patrulleros que, a partir de mañana, van a estar dándole más seguridad a los vecinos y vecinas de Berazategui”.

Por su parte, Mussi prefirió olvidarse del pasado, cuando el sciolismo creó la policía local, y no dudó en afirmar que “es la primera vez que tenemos la posibilidad de incorporar vehículos. Ahora se suman 20 Pick Up que van a acercarse a otras localidades de mayor extensión territorial. Este es un aporte fundamental, con la presencia del gobernador Kicillof y del ministro Berni, que nos hace bien a todos. Nos sentimos acompañados”.

Asimismo, Berni remarcó que “durante este año, y por primera vez en la historia de la Policía, se han incorporado a la Provincia un total de 2.200 vehículos nuevos”, y agregó: “Por primera vez se ha logrado detener el crecimiento de la curva del delito para empezar a bajar entre el 12 y el 25%. Trabajaremos sobre el 80% restante. Agradecemos a los intendentes que trabajan en políticas de prevención mediante planes integrales”.

El acto también contó con la presencia del jefe de Estación Departamental Berazategui, David Pusatti; el titular del Comando de Patrullas, Carlos Boil; el jefe de la Unidad de Policía Local, Mauricio Dadín; y el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Raúl Torres, entre otras autoridades, además de los agentes policiales.

Según informó la Jefatura Departamental, las nuevas unidades serán destinadas al Comando de Patrullas (7), a la Policía Local (7), a la Jefatura Departamental (1), a la Comisaría 3ra de Gutiérrez (1), a la Comisaría 4ta de Hudson (1), a la Comisaría 5ta de El Pato (1), al Destacamento policial del Parque Pereyra Iraola (1) y al Grupo Respuesta Inmediata, G.R.I. (1).