El malestar se reproduce poco a poco en cada comercio del centro quilmeño. También en los visitan-tes que se sienten amenazados al momento de estacionar sus vehículos en inmediaciones de la Peatonal Rivadavia. Los “Trapitos” volvieron a la carga, y por la fuerza buscan apropiarse del espacio común. En tanto, la Policía sigue esperando para actuar, pese a que sus investigadores tienen en la mira a varios de ellos.

En las últimas semanas se vivieron diversas situaciones que motivaron a los comerciantes del centro quilmeño a comenzar a organizarse para reclamar un encuentro con las autoridades para poner blanco sobre negro ante los numerosos hechos que se suceden sobre todo en el centro comercial.

Por temor no quieren dar la cara, pero todos tienen el mismo fin común: Que se erradiquen los trapitos y que haya más presencia policial.En las últimas horas numerosos hechos generaron la alarma. Aseguran que los denominados cuida coches están fuera de control. No sólo comenzaron a robar en la zona, sino que también se atreven a increpar a los visitantes, y potenciales compradores del centro comercial, a abonar sumas fijas de 100 pesos por estacionar el automóvil en la vía pública.

La situación se repetiría a diario. Y todo se recalentó ante el regreso del denominado “Uruguayo” a la zona, quien habría sido denunciado por ser el autor de numerosos hechos delictivos y trifulcas con otras bandas que le habrían copado la zona que supo en un momento controlar.

El “Uruguayo” no es el único que es apuntado por los comerciantes. También señalan a un tal “Polaco” como otro de los extorsionadores y apretadores de la zona. Y “Coqui”, quien fue detenido luego de ser denunciado por acuchillar a un comerciante de la peatonal cuando intentó robarlo, en un hecho que tuvo amplia cobertura periodística.

Otra zona caliente es en alrededores del Sanatorio Trinidad de Carlos Pellegrini, en Quilmes oeste. Allí denuncian que hay amenaza a la gente, si no roban ruedas y objetos del interior de los vehículos. En este caso, son los propios vecinos que se ven amenazados. Denuncian que la manzana de Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, Bernardo de Yrigoyen y Entre Ríos, fue “apropiada” por cuidacoches y que la Policía no da respuestas a las reiteradas denuncias vecinales. Incluso existe el temor vecinal de ser robados en sus propias casas. Y de no poder salir con tranquilidad ante la mirada atenta de estos personajes que se apropiaron del lugar.

El esquema de Berazategui

“Tierra sin Trapito”, así lo autodefinen en Berazategui, luego que la Comuna implementara con el trabajo de 60 abuelos, un sistema de Estacionamiento Medido en las calles céntricas de la ciudad.

La iniciativa que funciona hace 10 años, genera más recursos a las arcas municipales y evita la extorsión de los vecinos que suele utilizarse por los trapitos. Los responsables de comprobar el pago del estacionamiento en la vía pública son unos 60 abuelos que están apostados en la zona comprendida entre Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) y 143, y desde la calle 10 hasta la 17; además de cuidar y mantener el orden de los automóviles cuando estacionan.