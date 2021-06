El intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, rompió el silencio tras el ruido mediático generado por la oposición a nivel nacional respecto de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante donde, en su artículo 10 , dispone que tras 5 años de no parcelar o edificar en una terreno, el municipio puede declarar la propiedad de “utilidad publica y sujero a expropiación por parte de la municipalidad”.

Al ser consultado por Agencia El Vigía sobre si los vecinos y vecinas del distrito que padecieron los últimos 5 críticos años con los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y el comienzo de la pandemia y no pudieron invertir en sus terrenos, deben temer una posible expropiación, Chornobroff respondió: “Eso es falso de toda falsedad, los vecinos y vecinas deben estar muy tranquilos porque nadie les va a expropiar nada. El operativo confusión y difamación que armaron la oposición y algunos medios hegemómicos es un disparate”.

El jefe comunal explicó el motivo de la aprobación de la mecionada ordenanza y de la creación del Registro Público de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruída o con Edificación Paralizada: “Responde fundamentalmente a razones de ordenamiento territorial, para consolidar políticas públicas que promocionen la integración socio urbana y el desarrollo sostenible”.

“Avellaneda tiene déficil habitacional -prosiguió el jefe comunal- y nos vimos obligados a replantear ese urbanismo. Y lo mejor es hacerlo a través de las herramientas legislativas existentes, como la Ley 14.449, de acceso justo al hábitat, y la herramienta local que es esta ordenanza que nos permite establecer uns regulación urbanística como en cualquier parte del mundo”.

“En Avellaneda hay más de 3.500 familias que anhelan tener su vivienda. Por el trabajo social que realizamos desde hace años en el municipio -agregó Chornobroff- tenemos en base de datos a esas 3.500 familias que, a pesar de los procesos de crecimiento económico de las últimas décadas y tras estos 4 años terribles que vivimos con el macrismo, no han podido cristalizar ese derecho a la tierra digna y a la vivienda”.

El intendente contextualizó la polémica, y pidió obrar con buena fe a “una oposición que fue perdiendo el eje de su discurso, primero diciendo que la vacuna era veneno, después diciendo que hay pocas vacunas y ahora con el papelón con el laboratorio Pfizer”.

“Más allá de este operativo de confusión, hay que preguntarle a vecinos y vecinas de Avellaneda sobre el “Elefante Blanco”, que desde hace 14 años tiene la obra paralizada, esperando y estafando a vecinos que habían pagado”.

“También hay que preguntarle a los vecinos de Barrio Núñez -agregó el jefe comunal- por ese edificio que es un esqueleto, al costado del Acceso Sudeste, o también a los vecinos y vecinas de El Fortín, que sobre el camino de la Ribera cuentan con una histórica aceitera abandonada, que a pesar de los pedidos del municipio no han realizado ninguna acción de resguardo en ese espacio abandonado”.

“La ordenanza -aclaró Chornobroff- sistematiza procedimientos administrativos para relevar, controlar y ordenar el territorio de la ciudad, fundamentalmente pensando en aquellas edificaciones paralizadas o terrrenos baldíos en estado de abandono. Recién como última instancia el artículo 10 que Usted menciona, propone la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación, pero para eso tienen que pasar 9 años de que ese inmueble sea registrado en ese Registro público municipal, que aún ni siquiera se reglamentó”.

CUÁL SERÍA EL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN

El intendente Chornobroff explicó que “recién a los 9 años de que ese inmueble, de ese privado, no parceló, no edificó, no presentó el proyecto en la Dirección de Obras Particulares, puede declararse de utilidad pública, y no en forma automática y compulsiva, sino respetando los procedimientos de expropiación que la Cosntitución provincial prevé”.

Llegado ese punto, el mecanismo sería el siguiente: “En primer lugar con la nececidad de una ordenanza declarándolo de utilidad pública después de 9 años, y no se haría con todos, sino con algunos de esos inmuebles que recién mencionaba que son de reconocida demanda de nuestros vecinos” por su estado de abandono.

“En segundo lugar -añadió- la Ley provincial declarando la expropiación y en tercer lugar el proceso legal de expropiación de acuerdo con la normativa vigente, que es lo que no podríamos hacer hoy sin esta ordenanza”.

Finalmente, Chornobroff aclaró que “en la reglamentación del artículo 2 estableceremos los criterios para incorporar a dicho registro, pero de ningún modo está en juego la propiedad privada. Eso es lo que quiero que quede clarísimo”.

Para finalizar la entrevista, Chornobroff se refirió a la visita de ayer de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para filmar un video junto con los referentes locales Sebastián Vinagre y Rubén Conde criticando la ordenanza: “Me parece burdo, me parece que es una oposición que cae a pedazos -opinó el intendente de Avellaneda- que como ya señalé no han podido encontrar el eje de su discurso, y ni siquiera han leído la ordenanza municipal ni la Ley de Acceso al Hábitat”.

LA OPOSICIÓN

Refiriéndose a Bullrich, “tanto a ella como a María Eugenia Vidal, no sé quien les paga, porque trabaja de obstaculizar”.

“Les pido a los vecinos de Avellaneda que se queden tranquilos, que esto no es compulsivo, no es para el vecino de a pie, tiene que ver con algunos inmuebles, algunas edificaciones derruidas y paralizadas que son de interés público, y que seguramente en la medida que rengamos un diálogo con el sector privado y cumplan sus obligaciones, tampoco pasaremos a esta última instancia después de 9 años de declarar ese inmueble de utilidad pública”, finalizó Chornobroff.

Fuente: www.agenciaelvigia.com.ar