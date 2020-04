Intendentes del conurbano bonaerense dijeron este domingo que la decisión presidencial de modificar la Ley de Defensa de la Competencia para designarlos “autoridad de aplicación” en el control de precios les da “herramientas legales” para poder realizar clausuras y prometieron brindar todo su apoyo para cumplir esa tarea.

“Vamos a redoblar esfuerzos desde los municipios para defender a los vecinos en caso de conductas abusivas por parte de los comerciantes”, dijo a Télam el intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray , tras conocerse la decisión presidencial.

“Desde que el Presidente anunció el programa Precios Cuidados los municipios hacemos controles de precio y de stock en góndolas para que los productos estén”, detalló Gray mientras encabezaba hoy esas inspecciones en comercios de su distrito.

En el mismo sentido se manifestó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , quien afirmó que “este es un momento que requiere de la mayor responsabilidad y solidaridad por parte de todos y aquellos que no entiendan, que busquen aprovecharse aumentando los precios en forma injustificada, serán sancionados”.

“Venimos supervisando y controlando los precios en muchos comercios del distrito, esto nos permitirá hacer una defensa más fuerte de los consumidores”, amplió.