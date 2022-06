La UGL 37 de PAMI, delegación regional de las sedes de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, realizó en el último mes un fuerte operativo de auditorías en terreno a los médicos de cabecera de la zona, del cual participaron los jefes y jefas de las agencias junto al cuerpo de auditores de la obra social.

Las autoridades informaron que si bien los resultados no fueron todos negativos, en aquellos consultorios donde se encontraron desvíos severos como ausencia del médico, deficiencias de infraestructura, colas de afiliados a la intemperie, no confección de historias clínicas o no atención del teléfono, serán penalizados con sanciones económicas porque son incumplimientos contractuales graves.

Fernando Rubino, titular de la UGL, explicó que “con la pandemia PAMI mostró que es el principal financiador del sistema de salud del país, y desde que se implementó la libre elección para médicos especialistas e imágenes con el programa “La libertad de elegir” las prestaciones se pagan igual o mejor que muchas obras sociales y prepagas de las más conocidas. Entonces, sólo van a trabajar para atender a las personas mayores los profesionales de la salud que estén a la altura en calidad y humanidad de lo que buscamos en nuestra gestión”.

Desde la regional de PAMI pidieron que los afiliados y afiliadas que tengan algún reclamo por la atención recibida lo canalicen en los medios dispuestos para tal fin como la línea 138, la página de internet, la aplicación PAMI para celulares, o bien presencialmente en cualquiera de las 9 sedes de la obra social de los jubilados en los 3 municipios de la UGL.

Asimismo expresaron que continúa la búsqueda de médicos especialistas, clínicos, generalistas, gerontólogos y de familia para incorporar a la red de prestadores local. Los interesados pueden acercarse a la UGL sita en Andrés Baranda 1265, Quilmes Oeste, o bien ingresar los datos en el portal PAMI para prestadores.