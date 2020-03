Llegada el 25 de febrero de un paseo por Roma y Venezia junto a su esposo, la jueza quilmeña Julia Márquez està dese el pasado lunes 9 internada en el Sanatorio Trinidad de Quilmes. A comienzo de semana arrancó con tos seca y mucho moco, sumado a síntomas similares al Coronavirus, así la magistrada espera aislada y rodeada de médicos y enfermeros que parecen astr0nautas los resultados que la Trinidad envió al Malbrán.

Durante esa ventana que va del 15 al pasado lunes a la tarde, la jueza concurrió a su trabajo e hizo una vida con absoluta normalidad, sin tener ninguna clase de síntomas, como le dijo a este medio durante la mañana del miércoles.

“Estoy aislada en una habitación, solo acompañada por los médicos y asistentes que me atienden con todas las medidas de seguridad pertinentes. Me hago nebulizaciones durante el día, y no tengo mayores síntomas que los que señalé”, dijo la magistrada, quien se muestra sorprendida por la lentitud en la entrega del resultado confirmando o descartando el virus en su cuerpo: “Me dijeron 24 horas y ya pasaron casi dos días y nada”.

Con visitas prohibidas y absolutamente aislada, Márquez espera de un momento a otro el resultado de los anàlisis en poder del Malbran hace más de 36 horas, y que aún oficialmente no han llegado, mas allá de innumerables versiones que hay al respecto sobre su salud.

Mientras tanto, esta mañana, fue cerrado el Juzgado donde desempeña tareas, ubicado en la calle Rodolfo López de Quilmes Oeste.