Intimados desde la Municipalidad de Quilmes, a las autoridades del Parque Industrial de Quilmes, comandadas por el avellanedense Ignacio Carpintero, finalmente no les quedó otra que amagar con el inicio de construcción del cerco perimetral sobre la avenida Donato Álvarez, hoy un alambre roto que permite inseguridad en toda la zona y el ingreso a las peligrosas tosqueras para vecinos de la zona, por ejemplo.

El reclamo de la construcción del paredón perimetral viene siendo solicitado desde hace años por las distintas entidades de la zona, en Bernal Oeste, y es una de las tantas obras inconclusas de la actual gestión del PIQ y de la Unión Industrial de Quilmes, incluso con una denuncia en la Justicia.

Uno de los denunciantes, Ricardo Pavón, señaló a este medio que “empezaron el miércoles y el viernes ya no estaban trabajando, dejando todo a la buena de dios. No puede ser que siempre hagan los que se les canta, ya hubo muchas muertes y no queremos más”.

Quejas por detalles de expensas

Llegaron las expensas del Parque Industrial de Septiembre y nu-merosos empresarios volvieron a quejarse de los números y de varios de sus gastos.

Un mail interno al que tuvo acceso este medio, indica detalles y sugerentes “comentarios al márgen” por parte de los mas críticos.

“MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS $ 40.000

No será demasiada iluminación?

CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA $ 100.000

Así justifican cien mil pesos por mes?

SEGURTAP S.R.L. AUDITORÍA FINAL $ 45.000 (auditoría de que? Alguien sabe que se está auditando?

Dra. VIVIANA GUARANIOS $ 20.000 (Sabrán por que le pagan? Por ser la colega de Ciabottoni? Sabrán que se apellida Guarinos y no Guaranios como indican en las expensas?

Dr. CIABOTTONI $ 55.900 (Será que no da abasto con el trabajo personal que le demanda el parque, que tienen que contratar a su colega Guarinos?)

REINTEGRO DE GASTOS BANCARIOS A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE QUILMES $ 93.626,77 (Que negocios se hacen que justifican la devolución de semejantes sumas de dinero?)

Del resumen de expensas enviado, surge que existe un SALDO A FAVOR DE LA GENTE: $11.406.903,86

La cuestionada comisión directiva, informó hace pocos días que necesitaba aumentar las expensas para cubrir los mayores costos, pero al mismo tiempo informan que el saldo a favor de la administración la suma de $ 11.406.903,86.

Que hacen con esa plata, en lugar de seguir acumulando deuda que se indexa por inflación, no sería conveniente utilizar ese dinero? O prefieren que siga desvalorizándose? En donde está la plata?

Lo tienen en pesos en una caja de zapatos o está invertida en dólares? O en materia prima en las empresas de los que manejan esos dineros? A quien rinden esas cuentas? O será que dicen que tienen ese dinero en pesos, y compran dólares, y si algún día alguien se los reclama, venden los dólares?”.

La sustentada bronca e ironía de industriales contra quienes manejan el PIQ viene sosteniéndose por una fuerte puja que además ya lleva varios capítulos en la justicia….