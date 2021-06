La carta firmada por medios y periodistas de la región sur, principalmente de Berazategui y Quilmes, pidiéndole al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, explicaciones de este proceder que vulnera la tarea periodistica y la libertad de expresión, se entregarà mañana a autoridades muncipales.

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

INTENDENTE MUNICIPAL

DR. JUAN JOSÉ MUSSI

Los comunicadores, periodistas y propietarios de medios de comunicación, con cobertura en los distritos de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, nos dirigimos a Usted con el fin de REPUDIAR las Cartas Documento que envió a los medios de prensa de la región en su carácter de Intendente Municipal de la ciudad de Berazategui. Es inevitable manifestar nuestra preocupación por la sucesiva falta de información pública suministrada desde el municipio que usted administra. Esa actitud reprochable no solo atenta contra la labor de los medios de comunicación, sino contra toda la ciudadanía del distrito. Asimismo, le recordamos que la desinformación solo crea caos y malos entendidos, y atenta contra la democracia y la transparencia de las instituciones.

Que resulta persistente la presentación de proyectos del Departamento Ejecutivo en el HCD y que son tratados sobre tablas sin brindar información ni detalles de los alcances de los mismos. Se le recuerda que Usted, en calidad de Intendente Municipal, tiene el deber y la obligación de comunicar y brindar información pública de los actos de Gobierno, y este es un claro ejemplo de los casos. Que es saludable para la democracia y las instituciones que el Jefe Comunal realice conferencias de prensa y remita la información a todos los medios en tiempo y forma.

Que es reprensible, luego de retener información sobre el proyecto de marras al día hoy, interpele a los medios con Cartas Documentos amenazantes sin tener previamente contacto con los mismos, ni brindar información previa o difundida por los canales oficiales.

Tanto los medios por usted intimados (El Suburbano y El Progreso), como el resto de los periodistas y medios de la región, todavía no cuentan con la información sobre el proyecto a ejecutarse, además de carecer de respuestas a las variadas preguntas que nos hacemos y no pudimos aún efectivizar.

Por último, los abajo firmantes solicitamos que desista de continuar con acciones censuradoras que ataquen la Libertad de Prensa y al Derecho a la Información que nos ampara en la Constitución Nacional y Pactos Internacionales suscriptos.

Firmantes: Agustín Cassano – Periodista // Alberto Moya – Centro Informativo Berazategui // Alejandro César Suárez – Diario Mi Ciudad de F. Varela // Alejandro Córdoba – DiarioConurbano.com // Alejandro Zajac – Director de Gaceta Sur // Ana M. Santillana -Radio Quilmes FM y Centro Informativo Quilmes // Anabelia Cerezo – Crónica TV // Carlos Sánchez – Lx23 RADIO La Costa // Christian Skrilec – El Termómetro // Ciurca Alberto Salvador – Noticias de la Región y FM La Región // Claudia Sarkisian – Ciudad del Arte // Claudio Gentiluomo – Quilmes Ahora // Cristián Pacheco – Radio Wen 93.7 // David Kohler – Caminante. FM Vox Quilmes // David Ortega – La Estrella del Sur // Eduardo Etcheverry – Programa Aziendopizo Fm Ciudad 90.70 // Emilse Arrecegor – Productora periodística // Ezequiel González – El Termómetro // Fabián Musso -Locutor Nacional – Iser 2731 // Facundo Muñoz – InfoQuilmes y Diario San Francisco // Fernando Sabater – Fm Ciudad 90.7 // Gonzalo Abdeneve – Diario El Sol // Guillermo Pablo Troncoso – Data Judicial // Gustavo Leocatta – “Ir a Más” // Hilda Dias – Directora Semanario La Colmena // Jesús Ortega – Periódico La Misión // Jorge Módica – El Editorial y Info Buenos Aires // Juan Osvaldo Chamorro – Las 2 Campanas y Radio Aries Tv // Juanjo Alarcón – Diario Visión del Conurbano // Julián Blale – Periodista // Julio Duarte – Maestro de Ceremonial y Protocolo // Julio Lloret – Radio VOX // Karina Cambiella – Periódico Línea Roca y Programa “Mirando Al Sur” // Laura Miño – Quilmes Visión Canal 29 // Leo Rocha – Bernal TV // Lucas Gabriel Diaz – EL INQUISIDOR ONLINE // Macarena Ramírez – El Termómetro // Marcelo Brunwald – Multimedios En La Mira // Mariano Cabano – Periodista // Mariano Draghi – InfoQuilmes // Mario Lettiere – Diario Varela al Día // Mario Severini – Periodista // Martín Vassena – Primer Plano Quilmes // Matías Ortega – Lealtad, Villa España // Mauricio Bonfigli – AhoraOnLine // Mauro Morinigo – FM 93.5 y Red de Noticias // Melina Maldonado- Diario 24 Noticias // Mónica Galván – Realpolitik // Nazareno Juan Cruz Gallardo – Mirada de Quilmes Oeste // Nestor Leta – FM ELIT 97.1 y FM MIA 88.5. // Norberto Giallombardo – “BERNALES” // Norman Diaz – Periodista // Pablo Jesús Iglesias – Programa “Que la cuenten como quieran” // Pablo Rossi – Agencia Suburbana -El Suburbano // Pablos Despos – Indios Quilmes // Patricia Dávila – Inforbano // Rafael Passalacua Ledesma – Ranelagh Ciudad Jardín // Roberto Carrigall – Periodista // Roberto Gallo – Periodista // Roman Sledz – FM Sur // Sebastián Farias – DataConurbano // Sebastián Tutino – ANDigital // Silvana Daer – Periodista // Thiago López – Del Bosque Radio // Ulises Caballero – Artículo 14 // Vero Martin – Productora Independiente de Mundounderktv.com.ar // Walter Queijeiro – Torneos y Circulo de Periodistas Deportivos, siguen las firmas.