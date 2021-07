La noticia sacudió a la política local y regional. El presidente del Consejo Escolar de Berazategui, el mussista Héctor Peñalva, de 50 años, fue encontrado muerto dentro de su automóvil que estaba incendiado.

Los rumores, desmentidas y partes oficiales -y no tanto- circularon desde la mañana, incluso el periodista Alberto Moya publicó algo que dio mas misterio al hecho, añadiendo que desde la medianoche y, durante la madrugada, en la comunidad docente, circuló este apurado resumen: “Fue en Fangio, en la rotonda/dársena antes de entrar en el bajo nivel. Se incendió el auto y no pudo salir. Por lo que dicen, era diabético y podría haber tenido un episodio. No saben las causas de porqué se incendio el auto. Estaba en marcha, acelerado y con el freno de mano puesto. Un muchacho que pasaba intento sacarlo y no pudo, y dice que estaba consciente porque pedía ayuda. Terrible”.

A esa hora, ya varios medios nacionales tambièn se mostraban sorprendidos por la noticia.

Inmediatamente hubo voceros oficiosos que hablaban de una ràpida autopsia a Peñalva, diciendo que fue un pico diabetico – él tenía esa enfermedad- que lo dejò inconsciente dentro del habitaculo, y que al momento del mismo estaba fumando, cuando la autopsia no define si estaba fumando o no, sino que eso es parte de una pericia de los Bomberos. Llamativamente, y a simple vista, parecerìa que la peor parte del fuego impactó en la parte trasera del Peugeot 405, como puede observarse en la imagen.

Parte Policial Completo

CCAR. INCENDIO DE VEHICULO (OBITO EN EL INTERIOR)-

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I.

ESTACION DE POLICIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD BERAZATEGUI

COMANDO DE PATRULLAS BERAZATEGUI.

FECHA: 02 DE JULIO DE 2021

VICTIMA:

HECTOR ANIBAL PEÑALVA, arg 50 años ddo. 363 e/ 310 y 311 Ranelagh BZ DNI 21.648.989.

EXTRACTO: Fecha, personal CP BZ, desplazan por llamado del COM a calles 33 y 159 por incendio de vehículo, arribando al lugar observando un vehículo Peugeot 405 dominio AZD 666 envuelto en llamas divisando un NN masc en el interior en el asiento del conductor arribando bomberos quienes sofocan el incendio, Constatando medico de ambulancia masculino óbito. Refiriendo vecinos que no reconocen el vehículo, y que momentos antes el rodado se encontraba estacionado sobre la cinta asfáltica con un solo ocupante. GTO realiza relevamiento vecinos y cámaras. Se logra establecer que el occiso resulta ser HECTOR ANIBAL PEÑALVA, quien es Presidente del Consejo Escolar de Berazategui. Presente en el lugar Sr. Agente Fiscal Dr. Cristian Granados y se preserva el lugar.