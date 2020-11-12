A través de una Asamblea Virtual, la Asociación Bomberos Voluntarios de Bernal eligió a las nuevas autoridades de la Comisión Directiva, la que es encabezada en la presidencia por Javier Ferlise. Todos los integrantes:
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA BOMBEROS VOLUNTARIO DE BERNAL
PRESIDENTEFERLISE, JAVIER ALBERTO
VICEPRESIDENTEPERSANO, DANIEL EDUARDO
SECRETARIONÚÑEZ, CARLOS
PRO-SECRETARIOCAPELLO, ALFONSO
TESOREROORTEGA, CLAUDIO
PRO-TESOREROPALMA, NÉSTOR
SECRETARIA DE ACTASGUTIERREZ, MIRTA ANA
VOCALES TITULARES: MESSINA, NATALIA; LICATA, OSCAR; GRAMAJO, CARLOS MARÍA; FERLISE, CARLOS ALBERTO
VOCALES SUPLENTES: VIVAS, FABIAN; LORENZO, ALBERTO; GRAU FEDERICO ESTEBAN; SANTOS, GUSTAVO GABRIEL; TAPIA, MÓNICA GABRIELA
COMISION REVISORA DE CUENTAS TITULARES: GOZCYNSKI, DANIEL; MAZZUCA, HUGO; MEI, OSCAR
COMISION REVISORA DE CUENTAS SUPLENTES: LORENZO, DANIEL; MANUEL, JOSÉ LUIS
INTEGRA TAMBIÉN LA COMISIÓN DIRECTIVA EL JEFE DEL CUERPO ACTIVO: CMDTE. MAYOR MIGUEL ANGEL SALAS