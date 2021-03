El intendente de Vicente López insiste en la importancia de que el próximo candidato a Gobernador salga de los jefes comunales y que trabaje con una agenda 100% bonaerense.

Jorge Macri lleva casi 10 años al frente de Vicente López, asumió en la comuna en el año 2011 y está transitando su tercer mandato. Pero su deseo de cara al 2023 es presentarse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y asegura: “Puedo llevar mucho de lo hecho en Vicente López a la Provincia. Creo que el rol del gobernador tiene que evolucionar. De alguien que intenta concentrar todas las decisiones a aquel que quiera trabajar en equipo con los intendentes. Y para eso tenés que haber sido intendente”.

En diálogo con el periodista Bruno Lázzaro en Ámbito, uno de los principales referentes bonaerenses de Juntos por el Cambio habló sobre el Grupo Dorrego y si están trabajando en su posible candidatura: “No hay personalismos. El planteo que hacemos es que queremos que haya una propuesta de Provincia para la Provincia. Que alguno de nosotros, ya sea Julio (Garro), Néstor (Grindetti) o Diego (Valenzuela), o cualquier intendente de nuestro espacio sea gobernador y trabaje en equipo. Sería buenísimo copiar muchas de las ideas que llevamos adelante en nuestros distritos para fortalecer y facilitar el rol del gobernador”.

“Kicillof cree que tiene que tener la pelota, pero no. La pelota la tienen que tener los intendentes y el gobernador debe ser un director técnico que haga jugar bien a todo el equipo. Hoy Kicillof tiene la pelota, pero el equipo no juega y solo no se puede. Esto no es tenis y ese es el cambio que planteamos”, afirmó el primo del ex Presidente.

En este sentido, Jorge Macri sostiene que el peronismo nunca pujó porque el candidato para dirigir los destinos de la provincia sea un intendente y señaló que “ese es el camino” y que en su espacio no hay “candidaturas impuestas” ya que lo que tiene “es un concepto”.

Sobre si cree que los resultados de la próxima elección intermedia pueden condicionar a los posibles candidatos bonaerense para el 2023, el jefe comunal reflexiona: “No necesariamente, el 2021 no es un camino al 2023. Tenemos los ejemplos de las tres últimas elecciones intermedias en donde los que ganaron no fueron gobernadores ni quedaron fuertemente posicionados”, y puso el foco en lo que ellos tienen presentar: “nosotros tenemos que ofrecer una buena alternativa, con vocación de ganar para tener control y equilibrio en la Nación”.

En cuanto al armado “La Territorial” que armaron en la provincia la ex gobernadora, María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y quién es la oposición real en la Provincia, Macri intentado evitar cualquier polémica con sus copartidarios y manifestó: “Ese espacio es un grupo de jóvenes comprometidos que aspiran a ganar distritos. Es una construcción valiosa, pero hay algunos que tienen que crecer y cambiar porque sacaron menos votos que la lista nacional. Hay de todo en esa foto, todo es sutil y necesario, pero no me parece que de ahí surja un candidato a gobernador”.

“Gustavo (Posse), Joaquín (De la Torre) o, en el radicalismo, Miguel (Fernández), (Miguel Ángel) Lunghi o (Érica) Revilla, pueden tener su ocasión porque cumplen con los requisitos del Grupo Dorrego. Pero no todo se reduce en la lapicera, tenés que tener el apoyo de la gente y un sistema que acompañe y crea en vos. Tratamos de aunar, gestionar bien, consolidar nuestro espacio y lograr figuras que la gente quiera votar. Todo lo demás se resolverá en una PASO”, añadió.

También opinó sobre el rumor de que Diego Santilli sea el candidato bonaerense de su espacio: “Creo que la Provincia está madura para plantear sus propias alternativas y propuestas. No es en contra de Santilli, que es un dirigente valioso, pero no cumple con lo que decimos. Si se mudara a Buenos Aires y pudiera hacer un recorrido para comprenderla… o si es intendente seguro después puede ser un gran candidato a gobernador. Pero la lógica de extrapolar candidatos o figuras de un lado para otro no va más”, sentenció.

“Me voy al extremo. ¿Crees que en Córdoba aceptarían que les mandes un candidato de la Ciudad de Buenos Aires? No está bien para la gente poner a alguien que no tenga planes ni propuestas para el distrito que quiere gobernar”, continuó Macri luego de que el periodista Bruno Lázzaro le recordara que ya lo habían hecho con Vidal.

En tanto sobre la interna de la UCR bonaerense, la fuerza aliada al PRO, el intendente de Vicente López manifestó: “todas las internas se ponen picantes y esta fue muy peleada. Lo bueno es que la nueva conducción haya vocación de sostener la unidad y de crecer. Festejo que un partido político relevante, como es la UCR en el marco de nuestro frente, haya pasado por una interna. Los que ganaron demostraron un gran compromiso con la unidad”.

El revés eleccionario de Juntos por el Cambio en las elecciones del 2019 y si realizaron una autocrítica, el primo de Mauricio contó: “hay un profundo aprendizaje. Siempre que recorro la Provincia me junto con gente de trabajo porque si la Argentina tiene futuro es de la mano de la gente que trabaja, no de la política. Son ellos los que sostienen el país”.

“Creo que el rumbo era correcto y el objetivo era bueno, pero en el camino muchas pymes no aguantaron y no les fue bien. Es un aprendizaje relevante. Mauricio lo dice en su libro. Habla de que se le pidió mucho esfuerzo a sectores que no aguantaron. Hoy hay que estar atentos al ritmo porque nos quedó mucha gente en el camino”.

Volviendo a la actualidad de la provincia de Buenos Aires y la gestión de Axel Kicillof, sostuvo: “Inicialmente se trabajó bien para fortalecer el sistema de salud. En la provincia 7 de cada 10 camas públicas son municipales. Si uno quiere como gobernador cuidar a los bonaerenses hay que trabajar con los intendentes, pero después el gobernador quiso tener la pelota para él y eso lo dejó en evidencia”.

“Hay una mala distribución de las vacunas, son muchos los geriátricos sin vacunar y que se haya vacunado a jóvenes es un punto muy flaco. Son detalles que nunca se le hubieran escapado a un intendente. Es un gobernador que sigue la agenda del Gobierno nacional, pero que no tiene lineamientos para la Provincia. Ni en producción, ni en inseguridad. Tenemos que ver qué se le cae a la Nación para ver qué hacemos nosotros”, remarcó.

Sobre la realidad social de su comuna y cómo afectó la pandemia, Jorge Macri comentó que creció “mucho la demanda de alimentos en sectores medios que no estaban acostumbrados ni necesitaban pedir. Hay una nueva pobreza que apareció con la cuarentena, que se desprende de la clase media, media baja o del profesional independiente y hasta de algún comerciante que tuvo que cerrar”.

“Asistíamos a 4500 familias, cerca de 20 mil personas, el 6,5%o de la población total. En el pico de la pandemia, tuvimos que casi cuadriplicar llegando a más de 18 mil familias. En la actualidad tenemos casi otro 7% de la población que necesitan asistencia. La pandemia nos llevó a asistir al doble de gente. Se duplicó la cantidad de nuevo pobres”.

En cuanto a las medidas que tomó ante esto, indicó que dieron capacitaciones para que la gente pueda emprender o conseguir un nuevo empleo porque “el trabajador independiente necesita además de ganas capacitación”.

Y agregó: “Fortalecimos mucho la educación para el empleo con cursos cortos que pueden ser gastronómicos o más específicos, como puede ser la instalación de redes de fibra óptica o el desarrollo de apps”.

Al ser consultado sobre que va a hacer en caso de no ser el candidato a gobernador de la Provincia de Juntos por el Cambio, Jorge Macri expresó que: “Más allá de la interpretación de la ley que hoy no permite la re-re, voy a competir por la gobernación y no voy a repetir en la intendencia. Es tiempo de ofrecer otra alternativa de nuestro equipo y creo mucho en Soledad Martínez”, y especificó que se ve a sí mismo como un “mentor”.

Por último, habló sobre el rol de Mauricio Macri en el espacio y se refirió a si se presentará nuevamente a una elección: “Lo veo dedicado a la unidad. Es joven e inteligente pero no lo veo buscando ocupar un cargo. Hoy no le aconsejaría buscar un cargo”.