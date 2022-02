La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, encabezaron este martes una jornada de difusión y asesoramiento sobre derechos laborales y políticas para el empleo a vecinas y vecinos quilmeños, sobre la peatonal Rivadavia.

"Con la ministra Mara Ruiz Malec, participamos de una actividad de difusión y asesoramiento laboral gratuito. A partir de esta articulación podemos dar a conocer los derechos laborales y los programas de empleo del Gobierno Provincial y Municipal. Estamos impulsando la inserción laboral para que más bonaerenses accedan a este derecho tan importante como es el trabajo", sostuvo Mayra, quien dialogó con los vecinos y resaltó el conocimiento de las obligaciones emergentes de un contrato de trabajo.

Ambas funcionarias dialogaron con quienes se acercaron a realizar consultas sobre derechos laborales y recibieron material informativo sobre los distintos programas de formación y capacitación, inserción laboral, convenios y promoción de empleo que ofrece el Municipio de Quilmes y el Ministerio de Trabajo.

"Como siempre se trabaja con muy la buena articulación del Municipio de Quilmes, que también está llevando adelante la difusión de sus propias políticas de Acceso a la Justicia y sobre todo la Oficina de Empleo que funciona muy bien", expresó la ministra de Trabajo bonaerense.

De esta manera, se les acercó a los vecinos y vecinas herramientas como Acceso a la Justicia, la Oficina de Empleo Municipal y Delegación del Ministerio de Trabajo, que tiene entre otras cosas, asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores y trabajadoras que tengan alguna dificultad en sus empleos, si fueron despedidos y no les pagaron correctamente, si no están correctamente registrado o tienen alguna situación de violencia laboral, cuestiones todas que se evacúan en la Delegación y que hoy fueron descentralizadas para estar más cerca de las y los quilmeños.

Por otra parte, uno de los vecinos, Juan Colla, comentó: "Soy encargado de edificio y estoy muy conforme con la atención que me dieron, me voy con la respuesta que necesitaba saber. Es muy bueno que hagan estos operativos porque hay muchos trabajadores acá en la Peatonal que no conocen las leyes de trabajo, entonces es importante que den este asesoramiento para que vean que el trabajador tiene derechos".

La actividad se desarrolló en Rivadavia y Mitre, donde la Dirección de Acceso a la Justicia de Quilmes dio información sobre sus servicios gratuitos de atención legal primaria, conflictos vecinales, trámites administrativos en general y gestión de documentación.

Al respecto, la coordinadora de Acceso a la Justicia, Anabella Galván, agregó que "también tenemos servicios como mediación comunitaria, protección de la vivienda, conocido como bien de familia, que se pueden realizar en nuestras oficinas de planta baja del Municipio, en los puntos de atención en CGyPC, CICs y los operativos en distintos puntos de la ciudad".

Además, la Oficina de Empleo Quilmes ofrece un servicio de orientación laboral, capacitación, vinculación con centros de formación, programas de empleo y apoyo a la búsqueda de empleo a través de una base de perfiles laborales.

También participaron de la jornada, Miguel Funes, director de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo; Laura González, delegada regional Quilmes; Mario Lozano, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable; Paul O'Shanghnessy, subsecretario de Producción y Empleo, y Franco Montali, director general de Trabajo y Formación Laboral.