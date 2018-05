ENTREVISTA AL DIRIGENTE AVELLANEDENSE, JOSE ALESSI

– ¿Qué es la propuesta que lanzaste en las redes sociales de trabajar por la unidad del peronismo?

– A nuestro entender es la única alternativa. No solamente la unidad del peronismo, sino de todos aquellos sectores populares que defiendan los intereses de la gente. Evidentemente estamos padeciendo un gobierno nacional y provincial de gente que responde a los intereses de los más poderosos. Y obviamente con una absoluta insensibilidad. Entonces tenemos una obligación que es mucho más grande de la que podíamos haber tenido en otras épocas. Y nuestra obligación hoy es tomar conciencia de que individualmente no lo vamos a poder lograr y que la única posibilidad de enfrentar a estos grupos tan poderosos es uniéndonos los peronistas, y a la vez todos aquellos sectores que defendemos los intereses del pueblo.

– ¿Esta Unidad tiene algún límite?

– El límite nuestro tiene que ser el modelo neoliberal. (Mauricio) Macri es un instrumento. Ya se ve en algunos grupos como impulsan a (María Eugenia) Vidal. Vidal es lo mismo que Macri. (Horacio Rodríguez) Larreta es lo mismo que Macri. Son el mismo modelo neoliberal. El objetivo común es ver cómo hacemos para salir de esta crisis, y es por eso que no debe haber mezquindades ni vanidades. Tenemos que trabajar -sin ninguna duda- unidos.

– ¿Van a trabajar en una gran interna dentro del peronismo?

– Primero tenemos que lograr conversar entre todos. Segundo, lograr una síntesis que nos contenga a todos, independientemente de quién sea el candidato. Y si en algún caso se lograra la Unidad pero igual hubiera diferencias en algunos puntos que nos obligara a ir a una interna se tendrá que hacer una interna grande entre los que se quieran presentar. Ojalá no se llegara a esa interna y se pudiera tener consenso. Una alternativa puede ser esa gran interna, y quien gane tiene que conducir ese proceso y quien pierda acompañar teniendo representación dentro de esa estructura. Que nadie quede excluido. El desafío es ese. Hoy los dirigentes tienen la gran oportunidad de estar a la altura. Y no ser tan vanidoso.

– ¿Cómo es su relación con Armando Bertolotto, siendo los dos dirigentes del Frente Renovador?

– En lo personal tengo una relación cordial. Desde lo político tenemos formas de conducción política distinta. Nosotros confrontamos en todas las elecciones internas. Difícilmente pue-da construir con Bertolotto un acuerdo político que nos una, ahora no puedo dejar de conocer que es un com-pañero que viene del peronismo como vengo yo. Y creo que también debe participar en la unidad, y si no estamos de acuerdo lo dirimiremos en una interna.

– ¿Cuál su relación política con el gobierno municipal que encabeza Jorge Ferraresi?

– Ahora es una relación que fue mejorando, a diferencia de lo que ocurrían años anteriores. Esta situación, y el hecho de ser peronistas, nos llevó a tener que conversar un montón de cosas. Ver problemas en los barrios que eran insalvables la única forma de resolverlo es por medio del Estado, y en eso no podemos ponernos por delante de las necesidades de la gente. Lo primero es la necesidad de la gente, y es por eso que estamos dialogando y resolviendo un montón de problemas que afectan a los vecinos. Y de manera individual no lo hemos podido hacer. Si transitamos este camino difícil juntos y vamos aportando ideas que son tenidas en cuenta, y vamos resolviendo los problemas de la gente, eso naturalmente va a dar una unidad que de hecho se va a dar.

– ¿Ferraresi sería parte de esta gran Unidad?

– Sin ninguna duda. Ninguno de nosotros puede salir a señalar y decir que la Unidad somos nosotros, el otro no. Entonces no es Unidad. La Unidad es estando todos. Y después si con Ferraresi podemos ir juntos iremos juntos, y si no podemos ir juntos lo dirimiremos en una in-terna. Si nosotros ganamos la interna seremos nosotros los que conducimos, y si Ferraresi gana la interna seremos nosotros los que lo acompañaremos. Es un error creerse que la unidad pasa por mí.

– ¿Baldomero “Cacho” Alvarez también integra la lista de unidad?

– “Cacho” Está con el PRO, en Cambiemos. “Cacho” considera que el mejor proyecto es el de Macri, Vidal y el de Gladys González en Avellaneda. Ahí no es que uno cierra la puerta a los compañeros, estás eligiendo un proyecto distinto.

– ¿Qué opinión tiene de Gladys González?

– No es de Avellaneda. Y las pocas experiencias que hemos tenido es un trato agradable que no se refleja en la realidad. Defiende los intereses de Macri, del modelo neoliberal. Y eso no es lo que yo quiero para mi ciudad, ni para la provincia, ni para la nación. Yo me quedo más con la Gladys González de antes de las elecciones que prometía la pobreza cero, que prometía que la inflación era solo para los tontos que no saben gobernar, lo que decía Macri. Cuando vemos la realidad eso no es lo que yo quiero para mi ciudad. “Cacho” si quiere ese proyecto. Eso hace que el cachismo en sí no esté participando del diálogo por la unidad. Si un montón de compañeros emblemáticos que estuvieron con “Cacho” decidieron seguir dentro de la línea popular. El límite es el neoliberalismo, el límite es Macri.

– ¿Cómo imagina el futuro?

– En lo inmediato creo que la situación se va a agravar. Veo a mis vecinos que se pusieron a pagar la luz en cuotas y dentro de tres meses van a estar pagando las cuotas y no van a tener plata para pagar la factura nueva. No hay posibilidad de que esto mejore en lo inmediato.