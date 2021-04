El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; junto al intendente Juan José Mussi, visitó una de las Postas de Vacunación en Berazategui: el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo. Acompañados por el secretario de Salud Pública e Higiene municipal, Pablo Costa, los funcionarios recorrieron el lugar y dialogaron con el personal de salud y los vecinos que concurrieron para aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

“Charlamos con muchas mujeres y hombres que se han vacunado; están realmente muy contentos. El trabajo que hace la gente de Salud es impresionante”, aseguró Arroyo.

Al referirse a que “algunas personas no pudieron asistir en la fecha de su turno, pero pueden acercarse igual y vacunarse. Eso es muy importante. Estoy muy contento y emocionado”, dijo el funcionario nacional.

Además, el Ministro afirmó: “Estamos en una segunda ola, una situación crítica, está subiendo el número de casos. Hay que vacunarse, mantener el uso de barbijo, las ventanas abiertas y mucho cuidado en los próximos días. Agradezco inmensamente la solidaridad de todos los que en el ámbito de la salud están poniendo el cuerpo y ayudando”.

En este marco, el Intendente de Berazategui hizo hincapié en la importancia del acompañamiento del Gobierno nacional y provincial. “Los que se vacunan están contentísimos, se sienten parte de algo que va a quedar en la historia. Y en esta historia hay de todo, pero fundamentalmente la solidaridad de quienes trabajan en esto, en una tarea que no es fácil. Rescato la presencia constante de Daniel Arroyo en Berazategui. Ya ha venido varias veces, después de cuatro años del Gobierno anterior en los que nunca nos visitó un Ministro”, resaltó.

Además, Mussi analizó la situación sanitaria que atraviesa el país. “En cuanto a las nuevas restricciones, estamos totalmente de acuerdo. Son medidas que pueden parecer no del todo simpáticas, pero hay que pensar que realmente está en juego la salud. No vamos a tener docentes ni demás trabajadores si no les cuidamos la salud”, explicó.

Los otros Centros donde se desarrolla la campaña de vacunación en Berazategui, se encuentran en el Hospital “Evita Pueblo”, en la Sede de PAMI de Barrio Marítimo, en la posta de SUTEBA, en la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires “Juan Vucetich”, en las Sedes de PAMI de Barrio Marítimo y Berazategui Centro, en la oficina de ATE, en el Polideportivo N° 3 de Gutiérrez y próximamente en el DIAT SEDRONAR (Dispositivo Integral de Abordaje Territorial), de Hudson.