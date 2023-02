L a Asociación Bancaria realizará un paro en los bancos de todo el país este jueves 23 de febrero, tras no lograr un acuerdo por las paritarias del sector. Así lo anunció Sergio Palazzo, líder de La Bancaria y también diputado nacional del Frente de Todos, al salir del encuentro con los empresarios en el ministerio de Trabajo.

"Seguimos sin tener respuestas satisfactorias en la reunión paritaria realizada en el día de la fecha. Irresponsablemente las cámaras empresariales hacen oídos sordos a todos los reclamos y pedidos efectuados desde la Asociación Bancaria", inicia el comunicado.

"Por una recomposición salarial digna, por una solución al absurdo impuesto a las ganancias, por nuestros derechos, ¡¡¡este jueves las trabajadoras y trabajadores bancarios paramos!!!", remarcaron desde la organización gremial bancaria.

En ese marco, explicaron además que el paro se desarrollará "en todas sus modalidades, presencial y teletrabajadores, con desconexión y sin operar, más unidos que nunca para hacer sentir nuestro justo reclamo".

Aclararon por último que cada sección de la AB "adoptará la particularidad que considere conveniente, con o sin movilización" para la jornada de mañana.

El pasado jueves, fue el propio Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- quien anunció el paro previsto, luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo.

"No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa", afirmó Palazzo desde la puerta de las dependencias del Ministerio de Trabajo, ubicadas en Callao 114 de la Ciudad de Buenos Aires, donde brindó declaraciones a la prensa.

En ese marco, Palazzo advirtió que, si el sector empresario "no hace caso al reclamo de los trabajadores, el gremio se reunirá para intensificar las medidas" de fuerza. "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.

"Calculado sobre diciembre 2022: 11,5% desde enero 2023, 9 % desde marzo 2023, 9 % desde mayo 2023, revisión a fines de mayo 2023. Esto llevaría el básico inicial a $258.184 en enero de 2023", indicaron las entidades a través de un comunicado.

Entre las firmantes del texto se encuentra la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

A su vez, estas cámaras informaron que fue ofrecido un "0,7% para los sueldos de diciembre 2021, de manera que la evolución de los salarios iguale a la evolución de precios del año 2022". judicial.

"Cabe mencionar que estos aumentos también impactarán el bono del "Día del Bancario" que se paga en noviembre y que en 2022 fue de 185.000 para categorías iniciales, llegando a $260.000 para las categorías más altas", detallaron los empresarios del sector.