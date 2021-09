Andrés Amendolaggine, precandidato a concejal de Juntos, que tiene a Santilli encabezando la lista a Diputados Nacionales, visitó los estudios de FM Del Bosque y habló de las PASO a realizarse el 12 de septiembre: “necesitamos dirigentes comprometidos con los problemas de los vecinos”.

Amendolaggine, último candidato a intendente en Berazategui, dialogó con FM Del Bosque 89.1 y se refirió sobre las propuestas de campaña y las ganas de llegar al Concejo Deliberante: “Hoy Berazategui está estancado. Hubo un progreso, pero hace años que esto no pasa. Todo lo que falta es porque no tienen vocación para resolver esos problemas. Como oposición tenemos que seguir convenciendo a los vecinos de que podemos construir una ciudad mejor. Hay que trabajar por la transparencia de la administración de los recursos y para eso necesitamos dirigentes comprometidos con los vecinos. El Concejo Deliberante tiene que tener las puertas abiertas a los vecinos. Durante la pandemia hubo momentos que ni los periodistas pudieron ingresar. Esas son cosas que no pueden pasar”.

Al respecto de la problemática del servicio de agua, expresó: “Es triste que Berazategui sea la capital del bidón. Mussi hace obras para paliar la situación, pero los vecinos tienen una necesidad permanente de estar comprando bidones de agua, además hay mucha gente que no puede gastar $500 o $1000 por semana en comprar bidones y toma el agua de la canilla cuando ve que sale, porque muchas veces se abre la canilla y no sale agua. Hoy en Berazategui la gente no quiere tomar el agua”, sostuvo.

Por otro lado, también dio su opinión con respecto a la coyuntura nacional: “cientos de miles de vecinos del Conurbano están bajo la línea de pobreza. Tienen mucha angustia porque hay un Gobierno que les imposibilitó trabajar a muchos, y solamente están desesperados en decir frases rutilantes para captar votos porque la gente no les cree. Lo que dijeron Tolosa Paz y la Ministra de Seguridad Sabina Frederic le faltan el respeto a los vecinos, al igual que todo lo que viene expresando el Presidente”.

Finalmente, instó a los vecinos a ir a votar en las PASO: “Involucrarse es la mejor manera de discutir que Argentina y qué Berazategui queremos. Los jóvenes tienen que saber que la única salida no es Ezeiza”.