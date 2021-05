El último candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Berazategui se expresó tras las protestas de comerciantes y dueños de complejos deportivos y gimnasios; quienes se encuentran inhabilitados para trabajar como consecuencia del último DNU emitido por el Gobierno Nacional y respaldado por la Gobernación de Axel Kicillof: “Poder trabajar también es esencial”.

Durante la mañana del miércoles 5 de mayo, trabajadores y dueños de clubes deportivos y gimnasios de Berazategui se movilizaron hacia la Autopista Buenos Aires- La Plata para expresar su disconformidad frente a las nuevas restricciones impuestas ya que complican su situación económica. Sobre esta agobiante realidad que atraviesa el sector, Julián expresó: “Al igual que tantos otros, los gastronómicos, comerciantes y dueños de complejos deportivos y gimnasios necesitan abrir sus puertas. Poder trabajar es esencial, y si no lo hacen, no van a aguantar otro año”.

“Ellos son parte del motor de Berazategui, impulsan nuestra economía. Es triste saber que por la cuarentena del 2020 hayan cerrado casi tres mil comercios en el distrito”, añadió, dejando en claro que, “No podemos dejar que la situación empeore. No podemos volver al dilema de salud o economía”.

En las protestas, los trabajadores exigieron la apertura de los establecimientos con los protocolos que venían funcionando desde hace meses. Al respecto, el referente del PRO dijo: “Quienes gobiernan deben entender la difícil situación que están atravesando muchos sectores. El municipio de Berazategui no puede desentenderse y debe profundizar medidas de alivio económico como la eximición de impuestos y tasas municipales. Muchos distritos como Tres de Febrero, La Plata y Lanús lo están haciendo. Vicente López llegó a dar un subsidio para los comerciantes afectados, CABA está por aprobar una Ley que los exime de Ingresos Brutos, entonces no podemos ser la excepción”.

“Cuidándonos entre todos, con trabajo, aperturas responsables, protocolos y medidas de alivio económicos podemos construir un futuro para mejorar Berazategui”, concluyó.