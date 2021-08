En cuanto a la inseguridad, propone mejorar el centro de monitoreo, ya que “el que tiene hoy en día no alcanza por la densidad que tiene el distrito. Necesitamos un comando de seguridad y emergencia como, por ejemplo, se realizó en Quilmes durante la gestión de Martiniano Molina”.Entiende que “hay necesidades muy básicas que no estamos satisfaciendo con lo que nos brinda el Municipio. Si bien el Intendente está haciendo obras para mejorar el servicio del agua, hoy no es suficiente. Hace falta aclararle a los vecinos cuándo se va a resolver este tema”.Por otro lado, comentó que “hay barrios en los cuales hay problemas de infraestructura y comunitarias, ya sea desde la falta de asfalto, hasta sociedades de fomento que están prácticamente abandonadas o tomadas por punteros”.Finalmente, también habló de una política municipal que fue caballito de batalla, la clínica veterinaria municipal: “grupos proteccionistas nos cuentan que el hospital veterinario municipal está colapsado y no están entregando los suficientes turnos para la castración. Hoy está desbordado y eso se traduce en muchos perros de la calle en los barrios lamentablemente”.