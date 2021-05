El último candidato a intendente y referente de Juntos por el Cambio, acompañó la iniciativa recolección de firmas por la vuelta a clases presenciales que vienen llevando adelante los Jóvenes PRO de Berazategui. Esta vez, realizaron una jornada en la localidad de Gutierrez

Julián Amendolaggine continúa recorriendo y charlando con vecinos sobre los principales problemas que atraviesa el distrito. En esta oportunidad, fueron los comerciantes de la localidad Gutiérrez, quienes manifestaron su malestar económico a causa de las restricciones impuestas por el gobierno.

“Cayó mucho la actividad. Nuestro rubro tuvo que readaptarse, la pasamos mal. Además, hay que sumarle que estamos viviendo con mucho miedo, todos los días nos enteramos de un robo en Berazategui”, comentó Fausto, dueño de una peluquería de la zona.

Al respecto, Julián expresó: “Lo que pasa en Gutiérrez es una réplica de lo que sucede en todo nuestro municipio y el conurbano bonaerense. Lamentablemente las decisiones que tomó la Provincia y el Gobierno Nacional golpearon a nuestros comerciantes y emprendedores. Muchos locales no sobrevivieron a la pandemia, y eso se traduce en muchas familias sin sostén económico. El municipio podría empezar eximiendo a todos esos comercios de las tasas municipales, no entiendo por qué eso no es prioridad”.

“No podemos normalizar la inseguridad, no podemos normalizar el abandono de nuestros barrios. El velódromo podría estar mucho mejor. Hay calles que se volvieron intransitables por la basura y los yuyos que se dejaron crecer. Pareciera que el municipio no está presente en Gutiérrez” afirmó el referente de Juntos por el Cambio.