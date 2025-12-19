El dirigente Julio Nieto, titular de Acción para Crecer, cerró el año con un encuentro que reunió a empresarios, profesionales, comerciantes, comunidades de fe, estudiantes, docentes, vecinos, amas de casa, deportistas, jóvenes y familias. En el evento, realizado en la capilla de Santa Coloma en Bernal, se destacó el compromiso con la ciudad y su futuro, fortaleciendo la acción colectiva, la empatía y la sensibilidad social.

Durante el encuentro, Nieto enfatizó la importancia de involucrarse en los problemas cotidianos y cuidar a quienes producen, invierten y generan trabajo, destacando que "sin producción no hay desarrollo ni futuro posible". El dirigente resaltó el valor del comerciante, el empresario, el emprendedor y el trabajador, y se comprometió a trabajar por una ciudad que crezca, incluya y proyecte futuro para todos.

"Crecer es hacerlo juntos, con responsabilidad, diálogo y vocación de servicio", afirmó Nieto, agradeciendo a todos los presentes por su compromiso con la ciudad. El evento buscó fortalecer el entramado productivo local y garantizar que el progreso llegue a cada barrio.

Nieto también destacó la importancia de brindar reglas claras y acompañar al que arriesga, generando condiciones para atraer inversiones y impulsar el crecimiento económico con responsabilidad social. "Construir ciudad es crear oportunidades, fortalecer el entramado productivo local y garantizar que el progreso llegue a cada barrio", agregó.

El encuentro contó con la presencia de representantes de diferentes sectores de la comunidad, quienes expresaron su apoyo a la gestión de Nieto y se comprometieron a seguir trabajando juntos por el desarrollo de Quilmes. "Lo hacemos por una ciudad mejor, para que podamos sentirnos orgullosos de ser Quilmeños", concluyó Nieto.