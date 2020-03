En el centro cultural y audiovisual Leonardo Favio de Bernal, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de un vademécum de 170 medicamentos gratuitos para jubilados. Y en el marco del mes de la Mujer, el Jefe de Estado informó que enviará una ley al Congreso para igualar condiciones de trabajo de hombres y mujeres.

Acompañado por el jefe del bloque del Frente de Todos en diputados, Máximo Kirchner, la titular del PAMI, Luana Volnovich, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el Jefe de Estado volvió a criticar a la gestión de Mauricio Macri y pidió a la gente que “tenga paciencia”, en el marco de la crisis económica que atraviesa el país y las turbulencias financieras a nivel mundial.

“Garantizar el derecho a la medicación era algo que debíamos concretar en el primer tiempo de nuestro gobierno nacional y hoy lo estamos anunciando”, afirmó la jefa comunal quilmeña durante la apertura del acto.

“Alberto fue claro desde la campaña y coherente también en el discurso de apertura de la Asamblea: tenemos que comenzar por los que menos tienen, por los que más necesitan, por quienes estuvieron vulnerados durante los últimos cuatro años. Por eso hoy estamos acá, para reparar ese daño, para dejar atrás esos años de dolor, de padecimiento, y comenzar a reparar desde el gobierno, con actos de justicia social que vuelvan a garantizar los derechos de nuestros jubilados y nuestras jubiladas”, aseguró Mayra Mendoza.

“No teman, no nos van a hacer cambiar el rumbo, no vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente que tiene la Argentina”, indicó Fernández.

Por otro lado, Fernández anunció que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que “iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres”. “El 70 por ciento de la jubilación mínima la cobran mujeres. Me llamó la atención el dato y eso es porque, básicamente, la mujer tiene muchas más dificultades en el trabajo, porque no siempre hace aportes, porque para poder jubilarse tiene que entrar en moratorias y por eso cobra la mínima. De qué estamos hablando, de la desigualdad”, afirmó.

En esta línea, remarcó que “hace falta terminar con esa desigualdad”, y adelantó: “Estamos trabajando con (la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad) Elizabeth Gómez Alcorta para mandar al Congreso la norma que iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres para que estas cosas no pasen más”.

Durante su discurso, el Presidente destacó que hay “una nueva generación en la política honesta, decente y comprometida”, al mencionar a Máximo Kirchner, Volnovich y Mendoza. “Es una generación que entiende que la política sólo tiene sentido si nos comprometemos con la gente.; la política es un formidable acto de servicio”, sostuvo el mandatario.

Y agregó: “Lo único que hago es escuchar el corazón de la gente. Es la mejor guía de lo que debemos hacer en el Gobierno”.

El acto también contó con la presencia del jefe de Gabinete de Quilmes, Alejandro Gandulfo; secretarias y secretarios de la Comuna, Florencia Di Tullio, de Desarrollo Social y Niñez; Jonatan Konfino, de Salud y Gaspar De Stéfano, de Seguridad y Ordenamiento Urbano; titulares de entidades farmacéuticas, centros de jubilados y demás autoridades nacionales, provinciales y municipales.

A través del programa Vivir Mejor, 170 medicamentos esenciales llegarán de forma gratuita a los más de 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los jubilados (ver listado completo en esta misma página).