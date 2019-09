La movida no pasó ni pasa desapercibida. Y muchos apuestan a la ‘salvación personal”. “En política, todos te acompañan hasta la puerta del cementerio”, se escucha repetir en varios bunkers del PRO desde después de las PASO.

En el Conurbano, intendentes de ‘Juntos por el Cambio’ decidieron salir a jugárselas solos en busca que el vecino saque la tijera y arme su voto eligiendo, en cada cuerpo de la boleta que está en juego, al candidato que mejor lo represente.

La apuesta no es tampoco tan abierta, y sólo se produce en la gráfica publicitaria en la vía pública, en otras formas se observan videos distribuidos vía Twitter, Facebook, y otras redes más, donde personas sosteniendo inmensas tijeras blanquean a quién votarán en el pago chico.

Lo más llamativo se produjo en las últimas horas, donde numerosos vecinos lanusenses aparecen con enormes tijeras cortando, acompañado de una cumbia pegajosa que afirma: “Lo que quiere la gente? Que no vuelva Díaz Pérez. Depetri es Díaz Pérez” mostrando las imágenes del ex intendente y actual Senador Bonaerense junto a la del concejal y candidato a Intendente del Frente de Todos en Lanús. Todo, lógicamente, sin firma. Aseguran que en pocos días, en Quilmes, aparecería una movida parecida para ver si alcanza…

Con estas jugadas, los Jefes Comunales de ‘Juntos por el Cambio’, desde Martiniano Molina, pasando por Grindetti hasta Tagliafgerro o Valenzuela, buscan desmarcarse del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal, los grandes derrotados en las PASO de hace casi 40 días.