El gobernador Axel Kicillof no dudò en expresar su deseo, y abrió la puerta a lo que muchos militantes quieren: La candidatura a Presidenta de Cristina Fernàndez de Kirchner. Frase que no pasò desapercibida a horas que Màximo Kirchner hablara de la postulación de Cristina: “Creo que Cristina no va a ser candidata”.

En declaraciones a El Destape, Kicillof afirmó: “Cristina conduce el movimiento político más importante y tiene todas las condiciones para ser Presidenta, a mí me gustaría, pero la decisión va a estar en sus manos”. Y rematò: “Es el pueblo el que decide las candidaturas”.

“El otro día en la Plaza de Mayo cantaban ‘Cristina Presidenta’, lo mismo aparece en las paredes... Hay un deseo de sectores muy grandes. Uno ve que hay un empuje, una voz que empieza a decir Cristina 2023, eso se observa y se nota. Tienen el derecho a expresarlo”.