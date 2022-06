El Gobernador inauguró el edificio de la Escuela Especial N° 503 de Lomas de Zamora. A continuación, encabezó la entrega de escrituras gratuitas para familias de los barrios Libertad y 3 de Enero

En el marco del programa Escuelas a la Obra, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de inauguración del edificio de la Escuela Especial N° 503 “Dr. René Favaloro” en Temperley, municipio de Lomas de Zamora, junto al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la intendenta local, Marina Lesci; y la directora de la institución, Cecilia Salinas.

“Esto que pasa hoy en Lomas de Zamora con la inauguración de una escuela es lo que está pasando en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Kicillof y agregó: “Venimos de cuatro años de promesas incumplidas, pero asumimos el compromiso de encarar todo lo que falta y, en dos años, ya hemos creado 76 nuevas escuelas y terminado 4 mil obras de refacción en establecimientos educativos”.

“No voy a contestar chicanas con chicanas; voy a contestar chicanas con hechos y realidades como esta escuela y las obras de infraestructura escolar que estamos llevando a cabo en toda la Provincia”, subrayó el Gobernador y resaltó: “Nosotros no venimos a mentir y ocultar: estamos resolviendo los problemas después de haber asumido en situación de emergencia edilicia en las escuelas”.

Por su parte, Insaurralde señaló que “después de que durante cuatro años prometieran muchas veces esta escuela, hoy hemos venido a cumplir con el sueño de una comunidad educativa que sostuvo la lucha para que esto fuera posible”. “Estamos llevando adelante una inversión histórica en materia de educación, porque nuestra prioridad es incluir, ampliar derechos y trabajar solidariamente con todos los y las bonaerenses”, agregó.

La institución con servicio de atención domiciliaria para chicos y chicas con discapacidad motora funcionó durante décadas en una casa lindera a la Escuela Primaria N° 14. Es la única del distrito en la que los y las docentes se trasladan hacia las casas sus alumnos, como así también brindan educación en los hospitales Alende y Gandulfo para los estudiantes que lo requieran.

“Esta escuela tiene 54 años y sueña desde hace mucho tiempo con este edificio. La comunidad educativa ha luchado para que hoy se concrete este logro, que ha sido posible también gracias a que cuenta con el acompañamiento y la decisión política del Gobierno de la Provincia”, sostuvo Sileoni y afirmó: “Formamos parte de un Gobierno que no mira para otro lado, que sabe dónde están las dificultades y toma decisiones para resolverlas”.

En ese sentido el director general de Educación enfatizó: “Somos conscientes de las carencias y de la amenaza del frío en las escuelas, por eso hemos hecho muchísimas obras en estos dos años, entre ellas 1.500 obras de gas”, y agregó que “si hay estudiantes pasando frío tenemos el deber ético y político de resolverlo”.

Con una inversión de más de 46 millones de pesos, se construyó el nuevo edificio que cuenta con cuatro aulas y sala de kinesiología. La institución posee un cuerpo docente de 58 maestros y maestras y una matrícula de 251 estudiantes que pueden optar entre jornadas simples o completas. Además, se encuentra en proceso de licitación una segunda etapa que prevé la ampliación del SUM, el comedor y la cocina.

En tanto, la directora Salinas remarcó: “Este es un momento que imaginamos muchas veces y que se hizo esperar durante mucho tiempo. Llegó el día en el que fuimos escuchados y se valoró nuestro trabajo diario para alcanzar una educación de calidad”. “Hoy el acto de aprender y de enseñar se va a poder desarrollar en un espacio digno y el derecho a la educación se va a cumplir de forma plena”, dijo.

Por último, Kicillof destacó que “trabajamos junto a todos los intendentes y las intendentas, quienes más allá de sus partidos políticos reconocen la inversión que estamos haciendo para mejorar la infraestructura escolar”. “Problemas hay muchos y se han acumulado durante mucho tiempo, por eso nuestro compromiso es seguir trabajando para brindarles soluciones todos los días a los y las bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la secretaria general de Gobierno, Agustina Vila; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín; los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; el jefe comunal interino de Ezeiza, Gastón Granados; y el diputado provincial Mariano Cascallares.

Mi Escritura, Mi Casa: se entregaron 576 títulos de propiedad gratuitos

A continuación, el gobernador Kicillof se trasladó hacia el Estadio de Básquet del Parque Municipal “Eva Perón”, donde junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, entregó 576 escrituras gratuitas para familias de los barrios Libertad y 3 de Enero. Participaron también el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; y la intendenta Marina Lesci.

En ese marco, Kicillof destacó que “desde el Gobierno de la Provincia trabajamos desde el primer día para contar con un Estado que haga efectivos los derechos de los y las bonaerenses”.

El programa Mi Escritura, Mi Casa fue impulsado por el Gobierno bonaerense a principios de 2020, con el objeto de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.

El ministro Alak hizo hincapié en que “estamos fortaleciendo a un Estado presente que soluciona los problemas de los y las bonaerenses”. “Este ha sido un trámite gratuito que, además de facilitar las escrituras, ha condonado las deudas inmobiliarias e inscripto a las propiedades como bienes de familia que no se pueden embargar”, agregó.

“Tenemos la felicidad enorme de estar entregando estas escrituras a vecinos y vecinas que, en algunos casos, cumplen un sueño por el que estuvieron esperando más de 25 años”, expresó Insaurralde.

Estuvieron presentes la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.