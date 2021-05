Por videoconferencia, funcionarios provinciales evaluaron con jefes y jefas municipales los pasos a seguir en el marco de la segunda ola de coronavirus.

El gobernador Axel Kicillof mantuvo este jueves una nueva reunión virtual con intendentes e intendentas de toda la provincia de Buenos Aires para evaluar la situación epidemiológica en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; el ministro de Salud, Daniel Gollan, y el viceministro del área, Nicolás Kreplak, en tanto que por videoconferencia participaron también la vicegobernadora Verónica Magario y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.

Kicillof informó a las y los intendentes acerca de las reuniones mantenidas con autoridades de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires: “Luego de esta conversación y tras haber escuchado a los especialistas, tendremos un nuevo intercambio para abordar la continuidad de las políticas de cuidado”, agregó.

“Las medidas que se adoptaron oportunamente nos permitieron poner un freno a los contagios cuando la dinámica de crecimiento de los casos era exponencial”, sostuvo el Gobernador, al tiempo que destacó que “los recaudos que hemos tomado hasta aquí no son suficientes porque estamos ante mutaciones del virus que son más contagiosas”.

En ese marco, Kicillof señaló que “nuevamente los casos comenzaron a subir primero en la zona metropolitana y ahora se están extendiendo hacia el interior de la Provincia”. “Vamos a seguir trabajando con el sistema de fases, que cuenta con elementos que nos permiten anticiparnos y cumplir con el criterio de disminuir la circulación cuando aumentan los contagios”, añadió. Asimismo, enfatizó la necesidad de apelar a la responsabilidad social y de reforzar los controles para el cumplimiento de las medidas de cuidado dispuestas para cada municipio.

Respecto a la campaña de vacunación, indicó que “ya hemos cumplido el primer hito e inmunizado a más de tres millones y medio de bonaerenses”. “Tenemos que trabajar juntos para profundizar la inscripción y que no haya ningún vecino o vecina de la Provincia mayor de 60 años o de 40 años con enfermedades preexistentes que no se haya registrado para recibir la vacuna”, dijo y agregó: “Con la llegada de más dosis vamos a estar en condiciones pronto de acelerar la vacunación de todos los grupos de riesgo y trabajadores de actividades esenciales”.

Por su parte, Gollan remarcó que “todos debemos tomar conciencia de que el virus es ahora mucho más contagioso y de que eso nos obliga a tomar nuevas medidas”. “El cambio de perfil de la enfermedad trae nuevos problemas, a lo que tenemos que sumar que el personal de salud, si bien está inmunizado, se encuentra exhausto”, apuntó, en tanto que destacó que “las vacunas están demostrando ser efectivas”.

“Gracias al plan de vacunación que está en marcha y a la efectividad de las vacunas, observamos que ha bajado la letalidad del virus: este es el momento para hacer un esfuerzo y profundizar los cuidados”, enfatizó Kreplak.

“En la provincia de Buenos Aires se respetan las leyes y se acompañan las políticas sanitarias necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia”, explicó Kicillof y concluyó: “Hemos triplicado las camas de terapia intensiva, pero no podemos conformarnos con eso: estamos en el peor momento de la pandemia nuestro objetivo tiene que ser reducir los contagios mientras avanzamos con la campaña de vacunación”.