La Suprema Corte Bonaerense rechazó una presentación vecinal que buscaba paralizar la construcción de la Alcaídia en la Ribera quilmeña

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia rechazó un recurso de no innovar presentado por los Vecinos Autoconvocados de la Ribera de Quilmes contra la expropiación del predio donde se construirá la Alcaidía de Quilmes. Los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Luis Esteban Genoud, decidieron no hacer lugar a la medida cautelar porque el planteo presentado por los vecinos iría contra la Ley de expropiación que está dentro de la emergencia carcelaria provincia.

La resolución se produjo luego que un grupo de vecinos quilmeños autoconvocados, con la firma de Jorge Elías Zacarías y Adriana De Caria, presentaron un recurso de amparo contra la decisión del Gobierno Bonaerense de expropiar un predio en la Ribera local para la construcción de la penitenciaria.

En su pedido, los vecinos plantean que la construcción de la Alcaidía en la zona tendría un impacto negativo, y afirman que se omitió una evaluación de impacto ambiental.

Los Jueces no hicieron lugar a la medida cautelar porque consideraron que el planteo es contra la ley de expropiación y está dentro del marco de la emergencia carcelaria aprobada. "y los hipotéticos agravios de los accionantes se refieren, no a ella, sino a una serie de acontecimientos futuros en una supuesta etapa de diseño, proyecto y construcción de las unidades. Es recién allí donde, a su tiempo, podrían focalizarse los esfuerzos críticos para desentrañar la validez del obrar estatal", explicó la Suprema Corte.

A finales del 2020 la Legislatura provincial transformó en ley la emergencia carcelaria por la que se daba vía libre a la expropiación de predios en el AMBA para la construcción de Alcaidías. Tanto Quilmes como Berazategui, fueron ciudades elegidas para su edificación.

Fallo completo