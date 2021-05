Desde la Asamblea Ambiental Hocó denunciaron públicamente el silencio de todos los organismos del Estado ante las reiteradas peticiones de la comunidad: Pedidos de información pública ambiental, denuncias por desmonte, incumplimiento y atropello de las leyes ambientales, más de 20 denuncias por el basural a cielo abierto en Hudson y una inspección sin resultados.

Los incendios de bosques y el

desmonte, olvidados por las autoridades

Todo se aceleró después del último desmonte en las costas de Beraza-tegui, donde no hubo ninguna respuesta. Además, la Asamblea mencionó que “frente a los incendios del 8, 9 y 10 de septiembre (de 2020) pre-sentamos una denuncia penal ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Ambientales (UFIMA) para que se investiguen los hechos generadores de los incendios y la causa en la intencionalidad de los mismos. La Municipalidad de Berazategui, el Centro de Atención al Vecino, OPDS y la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano han mantenido un silencio coordinado que solo beneficia a los grupos económicos especulativos del territorio. La especulación inmobiliaria y la lógica extractivista prosperan gracias a la complicidad entre el poder político y el poder empresarial”.

La cautelar al Barrio Elcano, sin respuesta

En diciembre del año pasado, la Asamblea Hoco interpuso una Medida Cautelar Autónoma sobre el Barrio Elcano, requiriéndole a los organismos de competencia en materia ambiental que intervengan en el contralor y en la ejecución de dicho barrio. “Aun pese al carácter urgente de la pre-sentación en sede judicial, esta todavía se encuentra pendiente de reso-lución. Agradecemos enormemente al Colectivo de Abogados Populares ‘La Ciega’, quienes acompañan a Hocó en la lucha mediante asesora-miento y patrocinio legal”.

Berazategui: Los countries

ocupan el 25 % del distrito.

Sólo 10 de 35están regstrados

Hoy Berazategui ha llegado al punto de contar con 35 urbanizaciones privadas. El total de los 35 barrios ocupa aproximadamente un 25% de la superficie urbana de todo el distrito. Según el Registro Provincial de Urbanizaciones Privadas, sólo 10 de los 35 emprendimientos están registrados. Puerto Bellini – ex Puerto Trinidad-, Pueblos del Plata y Lagoon Hudson, emplazados sobre los humedales de Hudson, no forman parte de los 10.

Los ambientalistas piden que se abran los expedientes, dar curso a las medidad cautelares, que se deje de cajonear la Ley de Humedales, aplicación efectiva de la Ley de Bosques, la suspensión de barrios cerrados, y la fiuscalización urgente de las 35 urbanizaciones privadas.

“La situación es crítica. Las demandas de la comunidad no son escu-chadas ni contempladas al gestionar. Sin transparencia, sin consulta ni participación de la comunidad no hay ciudad sustentable”, explicaron desde Hoco en un comunidado. Y prometen más movidas en un año sensible, por la pandemia y por lo electoral.