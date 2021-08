Después del partido aniversaio de la ciudad de Quilmes entre Cerveceras y Mates (ver https://elsuburbanodigital.com.ar/aniversario-de-quilmes-mayra-mendoza-encabezo-el-partido-de-futbol-femenino-entre-cerveceras-y-mates/), la intendenta Mayra Mendoza pasó a saludar a los amigos de la parrilla “La Bondiola No Se Mancha”.

“Como no podía ser de otra manera al final del clásico femenino de nuestra ciudad pasamos a saludar a los amigos de la parrilla ‘La Bondiola No Se Mancha’ y de paso nos llevamos algo para comer. Gracias por el recibimiento y el aguante. 💜✌🏽”, puso en sus redes la Intendenta.