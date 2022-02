En el inicio del Ciclo Lectivo 2022, el Gobierno porteño presentó esta mañana las primeras seis escuelas bilingües de gestión estatal en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de establecimientos educativos de jornada completa que antes incluían el idioma en su currícula como una materia más y a partir de este año cuentan con asignaturas específicas dictadas en inglés. Para el 2023 se sumarán nuevas instituciones con esta modalidad. Así, se profundiza la política pública implementada en 2009 para que todos los alumnos tengan inglés obligatorio desde primer grado.

“Queremos que los chicos sepan que no están solos. A nosotros no nos da lo mismo si aprenden o no aprenden. Por eso tenemos este compromiso de sumar todas las horas de clase posibles, aprovechando para incorporar contenidos que les sirvan para su futuro”, sostuvo Rodríguez Larreta durante un acto desde la Escuela Técnica N°34. Y continuó: “uno de estos contenidos es el inglés, que hoy por hoy es una herramienta muy necesaria para el mundo del trabajo. Manejar un idioma abre puertas, da oportunidades, permite acceder a otros conocimientos y alternativas laborales”.

Para llevarlo adelante, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó a la currícula 13 horas cátedra semanales en inglés, de las cuales 8 son de enseñanza del idioma y las 5 restantes de asignaturas específicas de manera tal de vincular el aprendizaje con otras áreas del conocimiento. Así, desde primer grado los alumnos tendrán Social Sciences, Arts y Music, entre otras.

En paralelo, el Ministerio de Educación porteño también anunció que transformará cada hora libre en una nueva instancia de aprendizaje para los más de 97 mil alumnos de 152 escuelas de Nivel Secundario de gestión estatal. En esos espacios, que en un año resultaban en la pérdida de entre 3 y 5 días de clases para este nivel educativo, los chicos tendrán clases de inglés y matemática. Serán dictadas de manera virtual por un cuerpo docente capacitado y especializado, con la ayuda de los preceptores.El objetivo es optimizar los tiempos dentro de la jornada escolar para que los chicos puedan alcanzar los aprendizajes esperados en cada nivel.

El Ciclo Lectivo 2022 comenzó en CABA el lunes pasado de manera anticipada con los alumnos de Nivel Inicial y Primario. Los estudiantes de Secundaria, en cambio, lo harán el próximo 2 de marzo. En total, tendrán 192 días de clases presenciales, 12 más que los que indica el calendario obligatorio de 180 días.

Las nuevas herramientas implementadas y la prioridad de la presencialidad plena durante la pandemia por COVID-19, son una prueba más del compromiso del Gobierno porteño con la educación de los chicos.

Primeras 6 escuelas públicas bilingües en la Ciudad

1. Escuela Primaria 27 D.E 15 “Petronila Rodríguez” (Andonaegui 1532, Parque Chas).

2. Escuela Primaria 2 D.E 14 “Gral. Mariano Acha” (Roseti 1450, Villa Ortuzar).

3. Escuela Primaria 21 D.E 17 “Rompehielos Gral. San Martín” (Santo Tomé 2836, Villa Del Parque).

4. Escuela Primaria 22 D.E 10 “Remedios de Escalada de San Martín” (Franklin D. Roosevelt 1510, Belgrano).

5. Escuela Primaria 9 D.E 9 “Juan Crisóstomo Lafinur” (Gorriti 5740, Palermo).

6. Escuela Primaria 2 D.E 2 “Juan Larrea” (Laprida 1235, Recoleta).

Previo a implementar el cambio en las escuelas seleccionadas, se realizó una instancia de consulta con las familias y el apoyo a la propuesta fue generalizado. Además, se organizaron reuniones de padres junto con el personal docente para evacuar dudas y consultas.

Ejemplo de un cronograma escolar de un alumno de primer ciclo del Nivel Primario de una escuela bilingüe de gestión estatal: