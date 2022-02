El Municipio de Quilmes avanza en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) y ya son 16 los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que cuentan con esta herramienta que permite una mejor y más eficiente atención, a través del trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y ARPHAI (Argentinian Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention), un proyecto argentino de inteligencia artificial y ciencia de datos.

"Se trata de una herramienta que representa una enorme mejora en el acceso a la salud de las personas de Quilmes porque permite fortalecer la integración del sistema de salud. Tiene múltiples beneficios: consolida de manera más completa la información del paciente, disminuye la cantidad de errores médicos, favorece la articulación entre los diferentes especialistas y tiene un impacto ambiental positivo por la eliminación del papel", explicó el secretario de Salud, Jonatan Konfino.

La historia clínica electrónica significa contar con un conjunto de sistemas integrados que representan, en un repositorio único, las acciones y los estados de salud de las personas; y que apoyan las decisiones de los diferentes actores de los equipos de salud y de gestión para intervenir en todos los ámbitos del componente salud-enfermedad-atención-cuidado.