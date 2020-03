El Municipio de Quilmes continúa realizando acciones tendientes a la prevención del contagio del coronavirus en el distrito, en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno Nacional. En este sentido, efectúa distintos operativos, entre ellos, los de control de transporte de pasajeros, especialmente aquellos que provienen del exterior.

En este caso, el procedimiento llevado adelante por personal de la Municipal de la Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Jonatan Konfino; la de Seguridad y Ordenamiento Urbano, a cargo de Gaspar De Stéfano e integrantes del SAME Quilmes; se concretó en un micro que llegaba desde Brasil, uno de los países de riesgo por la circulación del COVID-19 y que transportaba turistas que descendían en Quilmes.

Allí la Comuna junto con personal del SAME local revisó y evaluó clínicamente a cinco pasajeros que bajaron en la parada de avenida Calchaquí y 12 de Octubre, de Quilmes Oeste, y también a otras cinco personas que descendieron en Pasco y Donato Álvarez, en San Francisco Solano.

El resultado de los exámenes médicos realizados por el SAME Quilmes fue que todos los turistas que regresaban de Brasil se encontraban en adecuadas condiciones de salud, por lo que se fueron a sus domicilios, previo a firmar una declaración jurada en la que declaraban en qué dirección iban a realizar su cuarentena de 14 días.

Así las cosas, el Municipio de Quilmes con su personal estará visitando y supervisando a estos diez pasajeros que llegaron desde Brasil para constatar que cumplan con su aislamiento obligatorio.