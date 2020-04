El Municipio de Quilmes desplegó un operativo de vacunación antigripal para mayores de 65 años en las inmediaciones de los distintos bancos de la ciudad, con el fin que los jubilados que hacían fila para ingresar a las entidades bancarias a cobrar sus haberes pudieran vacunarse.

A su vez, en todas las zonas bancarias se llevó a cabo un refuerzo en la tarea de ordenamiento para garantizar que los quilmeños y quilmeñas respeten las distancias necesarias entre uno y otro. Se colocaron sillas para que puedan estar sentados, y los agentes municipales les aplicaron alcohol en gel al salir de los bancos.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se acercó a los operativos de vacunación antigripal en la intersección de las calles 845 y 898 en San Francisco Solano, y en Alem y San Martín en el centro de Quilmes.

“Desde el Municipio seguimos trabajando para cuidar la salud de nuestros adultos mayores y reforzando la organización de las filas para ingresar a los bancos. Se deben respetar las distancias necesarias en las distintas zonas bancarias. Somos Quilmes y nos cuidamos entre todos y todas”, remarcó la Jefa Comunal.

A su vez, el secretario de Salud, doctor Jonatan Konfino, agregó que “esto es un refuerzo de la campaña de vacunación antigripal. Tenemos otros dos puestos fijos en Brown y Rivadavia, en Alem y San Martín, y tres equipos móviles que están recorriendo las filas de los demás bancos. Aprovechamos la apertura de los bancos para vacunar en las filas. Esto nos permite que los adultos mayores que salen a hacer algún tipo de trámite, vuelvan a sus casas con la vacuna aplicada considerando que son un grupo de riesgo”.

Cuidado de la salud de los quilmeños y quilmeñas

Una de las vecinas que se vacunó en el puesto de San Francisco Solano, Dionisia Ledesma, comentó que “me avisó un vecino que estaban vacunando y vine rapidísimo. Quería vacunarme ya que tengo asma y pude hacerlo gracias a la Municipalidad de Quilmes”.

Otro de los ciudadanos que se acercó, Osvaldo Barraza, contó que “vine a vacunarme para estar prevenido, más con esta situación del coronavirus. Estaba pasando por la zona de camino a la farmacia, me acerqué a preguntar y pude vacunarme. Aprovechamos la oportunidad, y esperemos que todos cumplan en vacunarse. Por más que uno necesite o no, nunca está de más”.

Uno de los quilmeños que aguardaba para ingresar a uno de los bancos de Solano, Juan José Gómez, aprovechó la oportunidad para aplicarse la vacuna en el puesto de vacunación que montó el Municipio. “Estaba haciendo la fila y me comentaron que estaban vacunando, así que vine. Yo me vacuno todos los años y es muy importante que todos puedan vacunarse, más en esta época”, explicó.

De las actividades también participaron el Jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano; el subsecretario de Emergencias, Protección Civil y Movilidad Urbana, Silvio Sarti y la concejala María Eva Stoltzing, entre otras autoridades.