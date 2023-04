Ezequiel Arauz, concejal del Frente de Todos diálogó con El Suburbano sobre la realidad el distrito en este año electoral. "El gobierno de Mayra puso en marcha un distrito que venía abandonado y atrasado. Hoy hay mucha obra, al menos una de vital importancia en cada localidad o zona de Quilmes. Polideportivos, asfaltos, iluminación led, obras de infraestructura escolar, en hospitales. Inversión histórica en seguridad. Cuestiones que Quilmes necesitaba y venían muy atrasadas. Trabajamos para que el vecino y la vecina le dé continuidad a estas transformaciones”.

¿Creen que es posible que Mayra logre la reelección?

Estamos convencidos de que eso es lo que va a pasar. Y a la vez, es un desafío enorme para nosotros los militantes que vemos todas las dificultades del momento, que no vivimos en un termo pero que también entendemos que enfrente, entre Milei y el macrismo, se debaten a ver quién logra avanzar más rápido en contra del pueblo. En ese marco, ganar otra vez en Quilmes será sin dudas, nuestro mejor aporte al conjunto. Solo la continuidad de Mayra nos asegura seguir con un Quilmes para adelante.

¿Y cómo ves a la oposición?

Quienes se proponen en Quilmes por la oposición ya estuvieron, los conocemos y no fueron capaces de hacerse cargo de gobernar un distrito complejo y que requiere dedicación, mucho trabajo y empuje. Ahí están haciendo videítos pero no tuvieron ni tienen idea de cómo pelear por obras para el distrito. Gobernaron dejando a tres cuartos de los barrios de Quilmes abandonados a su suerte. Aparecen solo cuando hay elecciones, no quieren a Quilmes ni conocen las problemáticas reales de los y las quilmeñas de a pie.

Alberto anunció hace poco que se bajaba de la posibilidad de su reelección. ¿Qué balance haces de su gobierno?

Como decía, es claro que a nivel nacional hubomuchísimas dificultades para cumplir con lo prometido en 2019. Más allá de otras cuestiones atendibles, fue determinante el acuerdo con el FMI, como sostuvo el jefe del bloque Máximo Kirchner y con él una buena porción de nuestros legisladores, genera inflación y limita la distribución de la riqueza. El país crece pero no reparte.Hay trabajadores pobres. Tenemos que ser capaces de construir un gobierno que asuma como principio que sin distribución de la riqueza y el ingreso no hay peronismo, no hay justicialismo.