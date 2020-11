La comunidad educativa de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes salió a la calle a manifestarse contra las “jubilaciones compulsivas”, a las que califican como un achicamiento de la trascendental escuela. Manifestación que es apoyada por sectores de izquierda, centros de estudiantes locales, ATE y SUTEBA. Luego de concentrarse frente a la Casa de la Cultura, la comunidad educativa de la EMBA comenzó su marcha por las calles quilmeñas en reclamo de las jubilaciones “compulsivas” y ante el “incumplimiento” que se habría dado durante las negociaciones mantenidas con autoridades municipales. La mayoría de los presentes recordaron el reclamo de la Escuela durante la gestión del ex intendente Sergio Villordo. Un dato que no pasó desapercibido para muchos.

El mensaje de Argarañaz

En las últimas horas, trascendió el audio del gremialista de los municipales quilmeños Luis Argañaraz donde confirma que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ) no participará de la marcha de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes en reclamo de las jubilaciones compulsivas de docentes municipales. La excusa brindada por el hombre del titular del gremio Raúl “Ronco” Méndez es que el Consejo Directivo tomó la decisión de “no participar” ya que no habían sido invitados a ser parte de la toma de decisiones de la organización. “Esto se tiene que resolver dentro de la mesa de diálogo”, dijo. A lo que agregó: “Nosotros dijimos que participábamos del pedido hasta diciembre”. “Te pido que nos saquen de la cartelera o de lo que están distribuyendo que municipales participan. Porque vos nos invitaste a participar y no dimos el okey. Hoy decimos no”, cerró contundentemente el mensaje.