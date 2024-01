La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la Audiencia Pública virtual convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en la que se mostró en contra del incremento de las tarifas de luz y reclamó mejoras en el servicio que brinda la prestataria Edesur en el distrito.

“Una suba de tarifas de tal magnitud como la que se está analizando tiene un impacto directo sobre los sectores de nuestra sociedad más golpeados por el modelo económico que está aplicando el gobierno de Javier Milei. Tanto el DNU como la Ley Ómnibus han sido promovidas violentamente por el Poder Ejecutivo que, contrariamente a su discurso de campaña, interviene también sobre el sector energético, porque desregular es intervenir”, aseguró Mayra.

La Jefa comunal remarcó: “En lugar de avanzar, profundizar y mejorar este tipo de herramientas, que fomentan la participación ciudadana, el Gobierno actual nos lleva en el camino inverso. Nos intenta imponer por decreto reformas estructurales que cercenan los derechos que tantos años nos ha costado de lucha a nuestro pueblo. La única necesidad y urgencia que motiva a este Gobierno es aquella de quienes pretenden hacer negocios a costas del pueblo argentino”.

“Lamentablemente esta instancia devino en un simple requisito formal administrativo, sin embargo es necesario para hacer llegar nuestra voz, que sea oída y respetada por quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones respecto al tema que nos convoca. A ellos les decimos que la cuestión energética requiere de un análisis técnico y económico, pero no debemos perder de vista que al tratarse de un servicio público esencial, tiene también una fundamental dimensión social y que corresponde sea el eje de todas las resoluciones que en materia energética tome el Poder Ejecutivo para velar, como corresponde, por los intereses de los argentinos y de las argentinas, de los comercios, las Pymes y las industrias, y de no de los intereses económicos de determinadas empresas y corporaciones”, afirmó Mayra.

En referencia al servicio energético que se presta en el distrito, detalló: “En representación de mis vecinos y vecinas de Quilmes, les cuento que las deficiencias en la prestación son un problema que ha afectado a los usuarios de Quilmes durante años, y ello no responde solamente a las altas temperaturas o a las eventualidades climáticas, sino que se trata de una problemática causada principalmente por la histórica falta de inversión de la empresa, tanto en infraestructura como en equipos necesarios para garantizar la calidad del servicio. Eso ocasiona los cortes de energía frecuentes en la red, provocando interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico y la baja calidad en la tensión, afectando la calidad de vida de los usuarios, su productividad y la operatividad de los comercios e industrias de nuestra ciudad”.

“Recibo gran cantidad de denuncias contra Edesur por interrupciones en el servicio, problemas en la facturación e incumplimiento al deber de información. Denuncias por parte de vecinos que al reclamar ante la empresa, no han obtenido respuestas y muchas veces no han sido tratados dignamente. Desde hace años, Edesur es la empresa que encabeza el ránking de denuncias de la Dirección de Defensa al Consumidor de nuestro Municipio. Esta situación es grave, porque tengamos presente que cuando hablamos de usuarios, estamos hablando también de adultos mayores, de personas electrodependientes y en situación de vulnerabilidad extrema, a quienes especialmente se les debe garantizar la atención y la resolución de reclamos”, añadió.

La Intendenta resaltó la falta de concreción del compromiso de obras asumido por Edesur en el distrito: “En abril del año pasado participé junto a otros intendentes de la firma de un convenio con Edesur para la ejecución de un plan de obras a corto y a mediano plazo, y 20 de estas obras iban a llevarse a cabo en Quilmes. Pero nunca fueron iniciadas. También suscribimos un convenio para la construcción de una nueva subestación de energía en un territorio cedido por el Parque Industrial de Quilmes. Tenemos la esperanza de que en este caso, Edesur cumpla con los compromisos asumidos de manera oportuna”.