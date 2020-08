La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) celebró la resolución del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 Departamento Judicial La Plata que intima a IOMA -Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires- , a pagar la deuda de $ 315.651.437,71 que tiene con los prestadores, luego de que el organismo solicitara una medida cautelar para que el servicio no fuera suspendido. El último pago recibido fue de un 30% de la prestación en el mes de Agosto de 2019.

El 7 de agosto, una resolución del juez Francisco José Terrier ordenó a la ARD a abstenerse de interrumpir la prestación de hemodiálisis a los pacientes del Programa Incluir Salud UGP Buenos Aires (IOMA). Pero, al mismo tiempo intimó al Instituto a que “arbitrando los medios necesarios por ante la Agencia Nacional de Discapacidad, afronte el pago de la deuda que mantiene con los centros prestadores de tratamiento de hemodiálisis pertenecientes a la Asociación demandada y que atienden a pacientes beneficiarios del programa de salud referido, como así abone las prestaciones que se están brindando en la actualidad, a fin de evitar que los pacientes considerados de alto riesgo en este contexto de pandemia, vean interrumpido o suspendido su tratamiento. A tal fin, el IOMA deberá presentar en estos obrados un informe mensual que dé cuenta del historial de pagos efectuados, correspondiendo la presentación del primer informe a los treinta (30) días de notificada esta medida (arts. 77 inc. 1 CCA, 34, 36 y concs. CPCC)”.

En este sentido, el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la ARD aseguró que “Estamos satisfechos con esta resolución porque la Justicia puso en primer lugar el derecho a la salud de los pacientes en diálisis. Como prestadores del servicio, independientemente de que tengamos una orden judicial para seguir dializando, es una realidad que si no nos pagan y no podemos comprar los insumos en algún momento, por más voluntad que haya, no vamos a poder seguir haciéndolo. Es fundamental que todas las partes cumplamos”.