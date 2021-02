https://youtu.be/hwQpH3DgqQ4

Como lo hizo siempre, la controvertida diputada de Juntos por el Cambio, la quilmeña Mónica Frade, sigue metiendo piedras y confundir a la sociedad en su mesiánico camino de desacreditar el informe de la reconocida revista científica The Lancet sobre la efectividad de la vacuna Rusa Sputnik V. También, desmiente haber denunciado al Gobierno por “Envenenamiento” cuando la denuncia firmada por ella y su jefa política Elisa Carrió es caratulada por “Envenenamiento”.

En la saga que lleva adelante sobre el coronavirus, y luego de recomendar la toma dióxido de cloro en plena sesión de la Cámara de Diputados (Elemento Prohibido por la ANMAT, y que causó la muerte de varias personas), Frade sigue construyendo política desde la confusión: “No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna. No soy especialista en el tema”, señaló en declaraciones radiales al programa Crónica Anunciada.

Lo llamativo de sus palabras se producen que para algunas cosas no duda en hacer uso de la palabra y hablar como “especialista”, como por ejemplo recomendar la ingesta de un elemento prohibido por la ANMAT. Y para otras –cuando no le cuadra a sus intereses- se escuda afirmando no ser “especialista”. Una gran contradicción.

Por su parte, vuelve a quedar expuesta al negar que haya denunciado en diciembre pasado al presidente Alberto Fernández y al ministro de Salud Ginés González por envenenamiento, al suministrar la Sputnik V a la población. “En realidad no denunciamos al gobierno por envenenamiento sino por la falta de información”, dijo.

Otra vez queda expuesta sus formas y metodologías.