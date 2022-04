La Municipalidad de Berazategui invita a los vecinos que residan en el distrito a representar a la ciudad en esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses, a través de varias alternativas en las categorías juveniles, para personas con discapacidad (PCD), universitarios y adultos mayores. Hay tiempo para sumarse hasta el 30 de abril y participar en disciplinas como danzas, pintura, fotografía, cocina y teatro, entre otras.

Este año, el Programa de Juegos Bonaerenses 2022 -que cumple 31 ediciones ininterrumpidas- regresará a la presencialidad plena en todas sus categorías y ya se puso en marcha la inscripción para las disciplinas artísticas, donde podrá competir la delegación berazateguense.

La coordinadora de los Juegos Bonaerenses de la Secretaría de Cultura y Educación local, Soledad Reñones, señaló que "tenemos la etapa municipal, que se hace en nuestra ciudad, en la que vamos transitando diferentes espacios culturales de Berazategui. Y luego tenemos una etapa regional, en la que competimos con otros municipios de la Zona Sur". Y agregó: "La Municipalidad de Berazategui nos acompaña en todas las etapas en las que se van desarrollando los juegos: los equipos, el transporte y la hotelería ya en la final que se disputa en Mar del Plata".

"Para asesoramiento e inscripciones pueden acercarse los lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 14.00 al Complejo Cultural de Danzas Buena Yunta (calle 146 e/ 11 y 12). Además, pueden llamar al 4356-9200 (Interno 2115) o escribir al mail juegosbonaerenses@culturaberazategui.gov.ar. También tienen la página oficial de los Juegos Bonaerenses para realizar consultas y acceder al reglamento", comentó la coordinadora.

Los juegos son organizados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque, en articulación con la Subsecretaría de Promoción Sociocultural del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.

Las categorías de inscripción son:

JUVENILES

A- SUB 15: años 2007, 2008, 2009 y 2010.

B- SUB 18: nacidos en 2004, 2005 y 2006.

C- ÚNICA: años 2004 y 2010 inclusive.

ADULTOS MAYORES A- ÚNICA: año 1962 inclusive y anteriores.

UNIVERSITARIOS B- ÚNICA: años 1963 y 2004. Destinada a todos los estudiantes universitarios que se encuentran cursando en Universidades o Institutos Terciarios (carreras de 3 años o más de duración). Los mismos podrán representar a:

A- A sus municipios de residencia, tal como figura en el DNI al 31 de diciembre de 2021,

B- A la Universidad o institución de la que son alumnos regulares.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD) A-ÚNICA: año 2010 inclusive y anteriores (ver reglamento general de Cultura PCD y el específico de cada disciplina).