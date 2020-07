Del que se empieza a escuchar algo. No sabemos bien a que remite. Sin embargo ya gastamos tiempo, tinta y palabras en evocarla. Sí, la palabra “evocar” me gusta, y que este ejercicio de evocación de tiempos desconocidos en el futuro quizás ya sea parte de la “Nueva normalidad”. ¿Qué haría yo de otra manera a estas horas escribiendo sobre esta escena que desconozco?

El futuro es como un pasado nuevo, pienso, porque aferrarnos a él, a su relato, mientras atravesamos los coletazos de esto desconocido nos permite ir haciéndonos camino. ¿El futuro es el nuevo pasado? , me pregunto. No para tanto, me respondo, aunque reconozco que es un puente.

Perdí a mi madre hace 4 meses, no he escrito nada al respecto. No he pensado mucho sobre el futuro tampoco: Frío y niebla. Un día que otrora hubiera pensado imposible; un posgrado por zoom, pacientes por skype, mi hijo en el living. Nunca había sentido el peso de la socialización, el “tengo que hablar con amigas”. Ojalá entiendan. Recién empiezo a volver a escribir, como si me hubieran golpeado muy fuerte en la cabeza. Aturdimiento. Hay gente que puede escribir con bombardeos, me digo, y yo con un duelo y una pandemia, no puedo. Soy floja. Soy superyoica también, mi madre me habita más que nunca. Mi madre disfrutaba mucho, también. Me pregunto cómo hubiera seguido sino hubiera parado todo. La pandemia es para mí un capullo, o lo fue al principio. Ya no importa. Recién ahora pienso en los que duelos sin cuerpos, sin abrazos, sin el dispendio de palabras. Acaso sea el egoísmo propio del duelo.

Ahora que hablan de la nueva normalidad, yo me alegro, salvo por la miseria más injusta de que se haya detenido el carnaval. No hubiera querido seguir. Es un compás justo para la desaparición de mi madre de este plano. No podía ser de otra manera. No era cualquier mamá. Googleo sobre la nueva normalidad, dicen que es un concepto que ya se ha usado en otras ocasiones, está en Wikipedia, es el tiempo que le sigue a una recesión. Recién empiezo a tener algo parecido al miedo, creo que hace unos meses me siento inmortal. He leído, he escrito, he llorado. He leído cosas que nunca podía leer porque en general viajo dos horas de ida y dos horas de vuelta por día, son cuatro horas que disfruto pero cuyo trajín me deja resto solo para lo justo; la casa, el niño, alguna lectura. Estoy inventando.

