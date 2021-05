En tiempos en que no paran de revolearse chicanas, y la grieta sigue extendiéndose, oficialistas y opositores lograron ponerse de acuerdo en algo: La postergación de las elecciones PASO y General para ganarle a la pandemia en la inmunización.

Varias fueron las reuniones mantenidas entre los dos frentes políticos nacionales: Juntos por el Cambio coincidió con el Frente de Todos en posponer un mes el acto electoral al incluir -en el proyecto que deberá debatir el Congreso- una “cláusula cerrojo” que garantice que las elecciones solo se postergarán por única vez, bajo argumentos sanitarios, y no se suspenderán. Leyenda que quedaría reflejada así: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

Con este acuerdo entre las fuerzas políticas màs grandes de la República se definió que las PASO se realizarían el 12 de septiembre y las Generales, el 14 de noviembre. También se postergarán 45 días el cierre de listas y el comienzo de la campaña.

Con esta definición el cronograma electoral se mantiene vigente, y el Gobierno continúa con la formalidad de la convocatoria a elecciones como lo estipula el calendario electoral. Y convocó a comicios para los días en los que estaban previstos. Lo hizo a través del Decreto 303/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial.

Ahora será el turno del Congreso que dé el visto bueno para finalmente posponer por un mes las elecciones PASO y General.

Padrones provisorios

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón provisorio para que los ciudadanos puedan verificar que los datos cargados en el sistema son correctos y consultar dónde emitirán el sufragio.

A priori, el cronograma electoral contempla que las Primarias se lleven a cabo el próximo 8 de agosto, mientras que el 24 de octubre serían las Elecciones generales de las Legislativas 2021.

A partir de hoy ya se pueden consultar el Padrón Electoral 2021 en www.padron.gob.ar