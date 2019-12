La Provincia sigue relegada en la coparticipación federal de impuestos. Motivo por el cual vuelve a impulsarse el debate por un mejor reparto, ya que es la Provincia que más aporta, y que proporcionalmente menos recibe.

“La Provincia está discriminada en el reparto de los recursos federales”, afirmó un especialista en coparticipación. Y se explicó que La última modificación de fondo data de 1988, con la sanción de la Ley N° 23.548. Allí, la Provincia de Bue-nos Aires perdió casi siete puntos en la coparticipación. Con la Ley anterior, N° 20.221 recibía el 27 por ciento, y con la nueva normativa quedó en 19,9.

Como dato, la última vez que se hizo este cálculo se basó en la población total de cada provincia, la densidad de población y la brecha de desarrollo.

Todos buscaban darle mayor cantidad de dinero a las provincias con mayor densidad de población, con mayor población total y con menor desarrollo. Así es como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que aporta un porcentaje muy grande de los recursos tributarios -menos de un 40 por ciento- recibe 19,9 por ciento de la coparticipación, le siguen Santa Fe y Córdoba con algo más del 9 por ciento, y así baja provincia por provincia.

Estos números marcan cómo es discriminada la provincia de Buenos Aires, en relación a otros distritos.

Una bajada de línea que no pasó desapercibida

Una nueva discusión comienza a plantearse. La vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo planteó fuertemente días atrás en el acto de asunción que compartió con el intendente Jorge Ferraresi. Allí, no dudó un segundo en convocar a todos a dar el debate en los lugares que sean necesarios, como Concejos Deliberantes, Consejos Escolares, Universidades, etcétera, y plantear la necesidad de que la Provincia sea mejor asistida en materia de coparticipación.

Horas después del acto, CFK continuó con su idea, la que reforzó con varios twits en los que explicó: “Durante estos 4 años decían sobre el peronismo en la Provincia que “gobernaron toda la vida”. ¿Les cuento algo? En el censo del año 1947 la Ciudad de Buenos Aires tenía 2 millones 980 mil habitantes. En el de 2010, 2 millones 890 mil, 100 mil habitantes menos que en el ’47”.

“En 1947 la Provincia tenía 4 millones 800 mil habitantes y en 2010, 15 millones: más del triple. No es que los que gobernaron no hicieron nada, sino que la multiplicación de la población demanda una infraestructura y una inversión intensiva”, agregó.

Finalmente, CFK continuó: “La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 100 mil habitantes menos y casi 500 mil millones de presupuesto. Estas cosas tenemos que discutirlas sin enojarnos, con racionalidad absoluta. No es una cuestión de peronistas o antiperonistas. Es discutir dónde tenemos que asignar los recursos”.

Con estos números, los Bonaerenses se sienten más discriminados.