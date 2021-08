La dirigente quilmeña María Sotolano, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires viene caminando fuerte el conurbano bonaerense llevando la propuesta de Diego Santilli. En la semana pasó por los distritos de Ezeiza, Brandsen, Moreno y Quilmes. La precandidata de Juntos por la provincia de Buenos Aires, recorrió junto a los distintos precandidatos de las listas acompañando y colaborando con los armados locales.

En su paso por Ezeiza, Sotolano apuesta junto a Jorge Macri al posicionamiento de Carlos Casero, un referente muy conocido en la ciudad. Junto a él recorrieron el centro de Tristán Suarez y Ezeiza llevando el mensaje de Diego Santilli para la provincia. En su paso la candidata expresó: “Ezeiza necesita terminar con los viejos caudillos que no trajeron ninguna solución a los vecinos, no dieron ninguna respuesta a los comerciantes, ni a los docentes, ni a los empleados de la salud que están luchando en medio de la pandemia por salir adelante entre tanta angustia, hoy el único candidato en la calle escuchando a los vecinos es Carlos Casero, y el acompañamiento en la calle hacia él y Santilli es muy positivo”.

Durante su recorrida por Brandsen, participó de una charla sobre educación con docentes de la ciudad en compañía de los precandidatos locales Jorge Espinosa y Claudia Cienfuegos quienes hablaron sobre la necesidad de renovación que necesita Brandsen. El evento contó con la presencia del diputado provincial Sergio Siciliano quien habló sobre la problemática que hay en la educación en la provincia, con aulas cerradas en muchos municipios por el abandono de las autoridades de educación provincial que por una situación netamente política se niegan aún a abrir las aulas para educar a nuestros jóvenes. Al respecto María Sotolano afirmó: “Nuestros jóvenes están atravesando situaciones muy complejas en materia educativa, hay un claro retroceso en el aprendizaje. Lo psico-emocional es lo más preocupante que los docentes están detectando en los jóvenes, la angustia del encierro, de la falta de seguimiento en miles de casos de niños niñas y adolescentes que necesitan contención es algo de lo que nos va a costar recuperarnos si no abren las aulas y dan acompañamiento psicológico y emocional para poder ayudarlos, la escuela no es sólo aprender el contenido, sino vincularse desde la escucha y el abrazo que miles de chicos hoy lamentablemente no tienen”.

En su paso por Moreno la precandidata acompañó el lanzamiento de la lista local, junto a Leo Coppola, y expresó: “Estoy orgullosa de la lista que armó Leo, con generosidad incluyó a todos los espacios de Juntos, la Coalición Cívica, el radicalismo, el vecinalismo y del PRO. Es una lista de vecinos de Moreno que quieren cambiar de verdad la localidad, que está hace años en manos de kirchneristas que nada hicieron por los vecinos. Leo Coppola además de ser un excelente candidato, es un gran amigo que tiene valores y mucha experiencia. Él y su gente llevarán a los vecinos de Moreno la posibilidad de transformar la ciudad este año de cara al 23, por eso lo acompaño y estaré en todo lo que me necesiten, como así todo el equipo de Jorge Macri y Diego Santilli”.

En Quilmes

Sotolano acompañó a los precandidatos locales: “En Quilmes los vecinos piden a gritos soluciones al estado municipal que está ausente, se sienten abandonados por el gabinete de la intendente y lo que percibimos en la calle es inseguridad, falta de acompañamiento a los comercios y servicios públicos muy deficientes”, dijo. En su paso por recorridas con los candidatos locales también caminó junto a Diego Santilli, Graciela Ocaña, Martiniano Molina y los pre candidatos locales Ignacio Chido, Patricia Caparelli y la precandidata escolar Gabriela Gómez.