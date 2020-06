Entre medio de los runners de Palermo y la cuarentena como la estrategia más viable para combatir a la pandemia del Covid-19, se encuentra la realidad de miles y miles de vecinos y vecinas de las barriadas populares y villas de emergencia de CABA y el Conurbano. Hambre y la imposibilidad de rebuscarse el mango son como nafta a la ya emergente emergencia de estos barrios.

En medio de la realidad angustiante un grupo de hinchas de independiente del conurbano sur se organizo para poder alcanzarle un plato de comida a mas de 100 familia de la barriada popular de “los álamos” (Ezpeleta, Quilmes).

“La realidad es que esta movida salió de parte de mi hija y de mi ahijada, un día, casi increpándome me dice Pichu tenemos que ayudar a la gente” cuenta (entre risas) Ariel Galarza vicepresidente de la peña “yo CAI en este infierno” así que hable con el presidente de la peña y con el resto de los integrantes para empezar a armar una olla popular, aunque sea los sábados y domingos en la puerta de mi casa.

Guillermo Berroche, trabajador bancario, fanático de independiente y presidente de la peña cuenta que la situación no es de ahora, pero que por lo menos antes de la cuarentena la gente salía a hacer changas y podía llevar la comida a la casa, “la verdad es que los últimos años fueron duros y cuando parecía que asomaba el sol apareció el coronavirus” sentencia.

Así que bajo el lema de “ayúdanos a ayudar” y “de esta salimos todos juntos”este grupo de fanáticos de independiente se pusieron a jugar en equipo con un montón de actores de la sociedad que no dudaron en dar una mano.

Los trabajadores de una federación de cooperativas (fecootsur) fueron los primeros en donar mercadería, después se sumo el dueño de la famosa Panadería “Petit Castel” de Berazategui, que es hincha también del Rojo de Avellaneda y no dudo en dar una mano, también trabajadores de la fiscalización de la municipalidad de Quilmes no solo trajeron alimentos secos, sino que donaron gaseosas y caramelos para que los más chicos.

La carne la consiguieron gracias al aporte voluntario de los miembros de la peña y de la donación de las carnicerías “La ñata” y “Carniceria Ruben” de Ezpeleta, y “Tienda de Carne” de Wilde. “Era loco pero esta vez no estábamos haciendo una vaquita para juntar plata para una bandera o para pagar un viaje para ver al rojo, lo hacíamos porque nos dolía lo que le pasaba a nuestros vecinos y porque alguna vez estuvimos en la misma “relata Sergio Spadavecchia, integrante de la peña.

“si me tengo que llevar algo de todo esto, me llevo al vecino de a pie que le sobraba un peso y nos lo vino a traer o un paquete de fideos o madera para el fuego” cuenta Inés Miguel la esposa de Ariel y mama de Ariana (impulsora de la idea junto a catalina Díaz) “en un momento se largo a llover y un grupo de vecinos nos monto una carpa para que podamos seguir cocinando y eso es la solidaridad del de abajo, no tiene precio”

Los integrantes de la peña decidieron mantener esta olla popular, aunque sea una vez por semana y por eso piden que los que puedan ayudar se contacten con ellos para que esto pueda seguir “si hay algo que yo se es que solo el pueblo salvara al pueblo” remarca Guillermo el presidente de la peña.

Si te queres acercar a dar una mano, te podes comunicar con ellos a través de sus redes sociales o acercarte los sábados y domingos a partir de las 19 a República de Cuba 349, barrio Los AMios, Ezpeleta, o comunicarse al 153 151 6341.